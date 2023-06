Mamta Banerjee on Modi Govt: बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का दावा, कहा- मोदी सरकार बस 6 महीने और चलेगी

Mamta Banerjee on Modi Govt पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री पर तंज करते हुए कहा कि मोदी सरकार के बस 6 महीने बचे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्र में बीजेपी की सरकार बस 6 महीने चलेगी। चुनाव की बात करते हुए उन्होंने कहा कि फरवरी-मार्च2024 में लोकसभा के चुनाव होंगे। ममता बनर्जी ने इससे पहले महागठबंधन की बैठक के बाद भी केंद्र सरकार पर हमला बोला था।

बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी (फाइल फोटो)

जलपाईगुड़ी, एजेंसी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को दावा किया कि केंद्र में भाजपा नीत सरकार छह महीने और चलेगी क्योंकि अगले साल फरवरी-मार्च में लोकसभा चुनाव होंगे। पंचायत चुनाव के लिए जलपाईगुड़ी जिले में एक रैली को संबोधित करते हुए, बनर्जी ने कहा कि बीएसएफ को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए क्योंकि भाजपा "कल सत्ता में नहीं होगी।" उन्होंने दावा किया, "अगला लोकसभा चुनाव अगले साल फरवरी-मार्च में होगा। बीजेपी सरकार का कार्यकाल सिर्फ छह महीने का है। हार को भांपते हुए बीजेपी विभिन्न समूहों और समुदायों की पैरवी करने की कोशिश नहीं कर रही है।" पिछला लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई 2019 में हुआ था, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 मई, 2019 को लगातार दूसरी बार शपथ ली थी। रैली से बनर्जी ने सीमावर्ती इलाकों में कथित तौर पर बीएसएफ की गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिजनों के लिए 2 लाख रुपये का मुआवजा और नौकरी की भी घोषणा की। कल भाजपा सत्ता में नहीं होगी-ममता बनर्जी उन्होंने कहा, "मैं सभी बीएसएफ अधिकारियों पर आरोप नहीं लगा रही हूं, वे हमारी सीमाओं की रक्षा करते हैं। लेकिन बीएसएफ को निष्पक्ष रूप से काम करना चाहिए क्योंकि कल भाजपा सत्ता में नहीं होगी, लेकिन उन्हें अपना काम करते रहना होगा।" सोमवार को उन्होंने बीएसएफ पर भाजपा की ओर से सीमावर्ती इलाकों में मतदाताओं को डराने-धमकाने का आरोप लगाया था, जिस पर सीमा सुरक्षा बल ने कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आरोप को "सच्चाई से बहुत दूर" करार दिया था। पश्चिम बंगाल के ग्रामीण इलाकों में 8 जुलाई को पंचायत चुनाव के लिए मतदान होगा।

Edited By: Babli Kumari