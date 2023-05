Bengal News: 'केंद्र के एजेंसी राज ने उनके काम को बनाया चुनौतीपूर्ण', ममता बनर्जी ने सरकार पर साधा निशाना

कोलकाता, एजेंसी। तृणमूल कांग्रेस (TMC) के नेता अभिषेक बनर्जी स्कूल भर्ती घोटाले की जांच के सिलसिले में शनिवार को सीबीआई के कोलकाता स्थित कार्यालय में पेश हुए। इस बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने ट्वीट कर केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि केंद्र के 'एजेंसी राज' ने बंगाल को चलाने के उनके काम को चुनौतीपूर्ण बना दिया है।

ममता बनर्जी ने ट्वीट कर कहा कि केंद्र में सत्तावादी सरकार के एजेंसी-राज ने हमारे काम को चुनौतीपूर्ण बना दिया है, लेकिन लाखों लोग हमारे साथ हैं। ममता बनर्जी ने एक अन्य ट्वीट में कहा कि इसी दिन साल 2011 में हमने 34 साल पुराने राक्षसी शासन को बदलने और पश्चिम बंगाल में 'मा, माटी, मानुष' (माता, पृथ्वी और लोग) सरकार की शुरुआत करने की शपथ ली थी।

