बंगाल को CM शुभेंदु की सौगात: रायगंज में एम्स और सिलीगुड़ी में कैंसर अस्पताल का एलान

जागरण संवाददाता, इस्लामपुर। चुनावी वादों को ध्यान में रखते हुए मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने उत्तर बंगाल की स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के लिए कई बड़ी परियोजनाओं की घोषणा की है। गुरुवार को उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज में प्रशासनिक बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने कर्णजोड़ा इलाके के तीस्ता मैदान में जनसेवा कार्यक्रम को संबोधित किया।

इस दौरान मुख्यमंत्री ने घोषणा की कि राज्य सरकार उत्तर दिनाजपुर जिले के रायगंज स्थित दिकनगर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार को औपचारिक प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया है। उन्होंने उम्मीद जताई कि सभी तैयारियां और कानूनी प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को साथ लेकर दिकनगर में परियोजना का भूमि पूजन करेंगे।

वहीं, उत्तर बंगाल के प्रमुख शहर सिलीगुड़ी की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री ने एक पूर्ण विकसित कैंसर अस्पताल बनाने की भी घोषणा की। उन्होंने स्पष्ट किया कि सिलीगुड़ी को किसी भी सूरत में निराश नहीं किया जाएगा और यहां के स्वास्थ्य ढांचे को व्यापक रूप से विकसित किया जाएगा।