Bengal Panchayat Elections: बंगाल में नामांकन के दौरान कई जगहों पर हिंसा, कहीं मिले बम तो कहीं हुई झड़प

कोलकाता, एएनआई। बंगाल में पंचायत चुनाव के दौरान हिंसा थमने का नाम नहीं ले रहा है। बंगाल के दक्षिण 24 परगना जिले से आज भी हिंसा की खबर सामने आई है।

जानकारी के मुताबिक, दक्षिण 24 परगना के कैनिंग में बीडीओ कार्यालय के बाहर झड़प देखी गई, जो बंगाल पंचायत चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने को लेकर टीएमसी के दो समूहों के बीच हुई है। इस झड़प में कई लोगों के घायल होने की संभावना है।

#WATCH | A clash erupted between two groups of TMC outside the BDO office in Canning, South 24 Paraganas over nomination filing for West Bengal panchayat elections, earlier today pic.twitter.com/nv1wPEV7eR

इधर, बांकुड़ा में कई बम मिले हैं। बिष्णुपुर के एसडीपीओ कुतुबुद्दीन खान ने कहा कि बांकुड़ा में वाहनों की चेकिंग के दौरान एक कार से बम से भरा बैग बरामद किया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में आठ लोगों को हिरासत में लिया गया है।

West Bengal | A bag containing bombs has been recovered from a car during the checking of vehicles in Bankura. 8 people were detained: Qutubuddin Khan, SDPO, Bishnupur pic.twitter.com/FYweFOkbAy— ANI (@ANI) June 14, 2023