Bengal Panchayat Polls: पुरुलिया में माकपा और टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, घरों में की गई तोड़फोड़

कोलकाता, एएनआई। पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव के लेकर लगातार हिंसा और आगजनी की घटना सामने आ रही है। पुरुलिया जिले के रघुनाथपुर में रविवार को कथित तौर पर सीपीआई (एम) और टीएमसी के कार्यकर्ताओं के बीच झड़प के बाद हिंसा भड़क गई। दोनों गुटों के बीच झड़प के दौरान घरों में तोड़फोड़ की गई। इस घटना में कई लोगों के चोटिल होने की सूचना है। हालांकि, इस बीच घटना वाले जगह पर पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है।

मालूम हो कि पंचायत चुनाव को लेकर राज्य में लगातार हिंसक घटना हो रही है। पिछले दिनों पुरुलिया जिले में ही एक टीएमसी नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके बाद टीएमसी समर्थकों ने सड़कों पर उतर कर विरोध प्रदर्शन किया और आगजनी की। हालांकि, इस मामले में शुक्रवार को दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

#WATCH | West Bengal | Violence ensued in Raghunathpur of Purulia district today after a clash broke out reportedly between workers of CPI(M) and TMC. Houses were vandalised during the clash. Injuries reported. Police personnel are now present in the area. pic.twitter.com/fO5w5fqdHG