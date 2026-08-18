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'बीजेपी की धमकियों के चलते कोलकाता बैठक हुई रद', कॉकरोच जनता पार्टी का दावा

By Jagran News Edited By: Garima Singh
Updated: Tue, 18 Aug 2026 11:27 PM (GMT+05:30)

काकरोच जनता पार्टी (CJP) ने आरोप लगाया कि उत्तर कोलकाता में उनकी प्रस्तावित बैठक भाजपा की धमकियों और राज्य प्रशासन के दबाव के कारण रद कर दी गई।

CJP ने भाजपा पर कोलकाता बैठक रद कराने का आरोप लगाया

CJP ने भाजपा पर कोलकाता बैठक रद कराने का आरोप लगाया

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राज्य ब्यूरो, कोलकाता। काकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने मंगलवार को आरोप लगाया कि उत्तर कोलकाता में संगठन की प्रस्तावित बैठक आयोजन स्थल के मालिकों को सत्तारुढ़ भाजपा के नेताओं की ओर से धमकी मिलने के बाद रद कर दी गई।

सीजेपी नेता ने दावा किया कि छह अन्य सभागारों के मालिकों ने भी राज्य प्रशासन के भारी दबाव का हवाला देते हुए बैठक के आयोजन से इनकार कर दिया। हालांकि, भाजपा की बंगाल इकाई ने सीजेपी के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए इन्हें खारिज कर दिया।

CJP का भाजपा पर आरोप 

सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में दावा किया कि उत्तर कोलकाता के भारत सभा हाल में होने वाला कार्यक्रम आयोजन स्थल के मालिकों को भाजपा नेताओं की ओर से धमकियां मिलने के बाद रद कर दिया गया।

रांका ने दावा किया कि इन घटनाक्रमों से पता चलता है कि भाजपा सीजेपी से डरती है। उन्होंने समर्थकों को भरोसा दिलाया कि संगठन जल्द ही एक बड़े कार्यक्रम के साथ वापसी करेगा।

रांका ने कहा कि हमें बंगाल के प्यारे काकरोचों से संवाद करने का मौका नहीं मिल पाया, लेकिन हम जल्द ही इससे कहीं बड़ा कार्यक्रम आयोजित कर इसकी भरपाई करने का वादा करते हैं।

बंगाल में होने वाली थी बैठक

सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बंगाल के काकरोच सरकारी स्कूलों का दौरा जारी रखेंगे और बंगाल सरकार पर उनकी स्थिति सुधारने के लिए दबाव डालेंगे। आप हमें जितना ज्यादा रोकेंगे, हम उतने ही बड़े होते जाएंगे।

हालांकि, प्रदेश भाजपा के एक नेता ने कहा कि सीजेपी के आरोप बेबुनियाद और मनगढ़ंत हैं। हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में विश्वास करते हैं।

सीजेपी ने बांकुड़ा जिले में हाल में कथित हमले में पार्टी के स्वयंसेवक शेख अब्दुल के पिता जनाब माफिक की मौत और उसके परिवार पर हुए कथित हमले के सिलसिले में चार मांगें भी रखीं।

संगठन ने अब्दुल के स्वजन को पर्याप्त सुरक्षा मुहैया कराने और उन पर हमले में शामिल सभी लोगों की गिरफ्तारी की मांग की। सीजेपी के मुताबिक, घटना में 15-20 लोग शामिल थे, लेकिन अब तक सिर्फ चार लोगों को गिरफ्तार किया गया है।

सुरक्षा की मांग की गई

संगठन ने कहा कि उसके प्रतिनिधि अब्दुल के घर पर रहेंगे और उसके स्वजन का साथ देंगे। हमले का आरोप भाजपा कार्यकर्ताओं पर है, हालांकि पार्टी इसे खारिज कर चुकी है।

सीजेपी के अनुसार, संगठन ने अब्दुल के स्वजन को मुआवजे की पेशकश की थी, लेकिन उन्होंने मांग की कि इसके बजाय अब्दुल के पिता के नाम पर एक स्कूल बनाया जाए।

सीजेपी ने उनके नाम पर आनलाइन फंड इकट्ठा करने की योजना की भी घोषणा की। उसने छात्रों और युवाओं से इस कोष में बढ़-चढ़कर योगदान करने की अपील की।