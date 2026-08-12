साजिश या हादसा... गो तस्करी मामले में CID के कब्जे वाले पांच मंजिला भवन में लगी आग, सबूत नष्ट करने की आशंका

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। गो तस्करी मामले की जांच के दौरान सीआइडी द्वारा सीज किए गए मुर्शिदाबाद के उमरपुर स्थित पांच मंजिला भवन में बुधवार सुबह अचानक आग लग गई।

राष्ट्रीय राजमार्ग-12 के किनारे स्थित इस भवन से घना धुआं निकलने लगा। स्थानीय लोगों ने पहले आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन दाह्य सामग्री के कारण आग तेजी से फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।