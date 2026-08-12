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    साजिश या हादसा... गो तस्करी मामले में CID के कब्जे वाले पांच मंजिला भवन में लगी आग, सबूत नष्ट करने की आशंका

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Wed, 12 Aug 2026 07:33 PM (IST)

    गो तस्करी मामले की जांच के दौरान सीआइडी द्वारा सीज किए गए मुर्शिदाबाद के उमरपुर स्थित पांच मंजिला भवन में आग लग गई। ...और पढ़ें

    मुर्शिदाबाद के भवन में लगी आग (AI जेनरेटेड फोटो)

    मुर्शिदाबाद के भवन में लगी आग (AI जेनरेटेड फोटो)

    HighLights

    1. सीआइडी द्वारा सीज मुर्शिदाबाद के भवन में लगी आग।

    2. गो तस्करी मामले से जुड़ा था यह पांच मंजिला भवन।

    3. साक्ष्य नष्ट होने की आशंका, जांच जारी।

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। गो तस्करी मामले की जांच के दौरान सीआइडी द्वारा सीज किए गए मुर्शिदाबाद के उमरपुर स्थित पांच मंजिला भवन में बुधवार सुबह अचानक आग लग गई।

    राष्ट्रीय राजमार्ग-12 के किनारे स्थित इस भवन से घना धुआं निकलने लगा। स्थानीय लोगों ने पहले आग बुझाने की कोशिश की, लेकिन दाह्य सामग्री के कारण आग तेजी से फैल गई। सूचना मिलने पर पुलिस और दमकल की दो गाड़ियां मौके पर पहुंचीं।

    पुलिस के अनुसार, भवन गो तस्करी मामले के आरोपित एनामुल हक के भांजों जहीरगीर आलम, हुमायूं कबीर और मेहदी हसन के मार्बल कारोबार से जुड़ा था।

    वित्तीय लेनदेन और कथित काले धन को सफेद करने के आरोपों की जांच के दौरान जांच एजेंसी ने यहां तलाशी लेकर भवन को सीज किया था।

    आग लगने के कारण की जांच

    लंबे समय से बंद पड़े भवन में आग लगने के कारण को लेकर सवाल उठ रहे हैं। पुलिस और दमकल यह पता लगाने में जुटे हैं कि आग दुर्घटनावश लगी या इसके पीछे कोई अन्य वजह है।

    जांच एजेंसियों द्वारा पहले सीज किए गए इस भवन में महत्वपूर्ण दस्तावेज या साक्ष्य मौजूद होने की संभावना के कारण आग को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।

    हालांकि, अभी तक आग के पीछे किसी साजिश की पुष्टि नहीं हुई है। साक्ष्य नष्ट करने की आशंका भी व्यक्त की जा रही है।

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