कोलकाता: चोरबागान हादसे के बाद मंडप के बाहर हुई लक्खी पूजा, पुलिस ने दी इजाजत

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। चोरबागान में हुए दुखद हादसे के जख्म अभी भी ताजा हैं। उस माहौल में, रविवार को पुलिस की इजाजत से चोरबागान में सार्वजनिक रूप से कोजागरी लक्खी पूजा का आयोजन किया गया। हालांकि, इस बार नियमों को बनाए रखने के लिए मुख्य दुर्गा पूजा हॉल के अंदर नहीं, बल्कि बाहर मां की मूर्ति रखकर पूजा का आयोजन किया गया।

मालूम हो कि सप्तमी की शाम चोरबागान पूजा मंडप में मची भगदड़ के कारण हादसे में 19 लोगों की जान चली गई थी। इस घटना के बाद से, पूजा के आयोजन, सुरक्षा और मंडप के आने-जाने के रास्तों को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं।