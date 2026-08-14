फर्जी नेपाली पहचानपत्र से भारत में घुसा चीनी नागरिक, कोर्ट ने सुनाई तीन साल की सजा

जागरण संवाददाता, सिलीगुड़ी। नेपाल के फर्जी पहचानपत्र के जरिए भारत में घुसपैठ के आरोप में गिरफ्तार एक चीनी नागरिक को बंगाल में दार्जिलिंग जिले के अधीन सिलीगुड़ी कोर्ट ने तीन साल की सजा सुनाई है।

सहायक सेशन जज ने आरोपित पेंग योंगशिन को विदेशी अधिनियम 1946 के तहत दोषी करार देते हुए तीन वर्ष का कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर उसे अतिरिक्त नौ महीने जेल में बिताना होगा।

भारत-नेपाल सीमा पर स्थित पानीटंकी चेकपोस्ट से एसएसबी के जवानों ने 19 जुलाई 2023 को संदिग्ध व्यक्ति को हिरासत में लिया था। उसके पास नेपाली पहचान पत्र था, जिसमें नाम उमेश योनान दर्ज था। जांच के दौरान उसके सामान से एक अन्य फोटो पहचान पत्र बरामद हुआ, जिसमें असली नाम पेंग योंगशिन लिखा मिला।