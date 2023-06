West Bengal: मुख्य सचिव HK द्विवेदी के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाया, राज्य सरकार ने DoPT को लिखा था पत्र

पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी को इस साल दिसंबर तक 6 महीने के लिए सेवा विस्तार मिला है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। एक सूत्र ने बताया कि राज्य सरकार ने इस साल मार्च में DoPT को पत्र लिखकर द्विवेदी की सेवा को 6 महीने के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था। जिसके बाद ये फैसला लिया गया है।

मुख्य सचिव HK द्विवेदी के कार्यकाल को 6 महीने के लिए बढ़ाया

कोलकाता (पश्चिम बंगाल), एजेंसी। पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव एचके द्विवेदी को इस साल दिसंबर तक 6 महीने के लिए सेवा विस्तार मिला है। एक अधिकारी ने शुक्रवार को इसकी जानकारी दी है। 1988 बैच के IAS अधिकारी द्विवेदी, जो शुक्रवार को सेवानिवृत्त होने वाले थे, अब दिसंबर तक राज्य के मुख्य सचिव के रूप में पद पर बने रहेंगे क्योंकि केंद्रीय कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग ( Union Department of Personnel and Training, DoPT) ने उनके विस्तार को मंजूरी दे दी है। एक सूत्र ने बताया कि राज्य सरकार ने इस साल मार्च में DoPT को पत्र लिखकर द्विवेदी की सेवा को 6 महीने के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने PTI से कहा, ''कल तक उनकी ओर से कोई जवाब नहीं आया था। आदेश (दिनांक 28 जून) आज प्राप्त हुआ है।'' अलपन बंद्योपाध्याय की सेवानिवृत्ति के बाद द्विवेदी 1 जून, 2021 को मुख्य सचिव बने थे।

