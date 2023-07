Bengal News : कोयला व्यापारी राजू झा की हत्या के मामले में पांच लोगों पर आरोप तय, विशेष जांच टीम ने दी जानकारी

आरोपितों पर भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 302 (हत्या) तथा धारा 307 (हत्या का प्रयास) और शस्त्र अधिनियम 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। आरोप पत्र में कुल 80 गवाहों को नामित किया गया है। एक अप्रैल को राजू झा की पूर्व बर्द्धमान जिले के शक्तिगढ़ में एक मिठाई की दुकान के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

राज्य में करोड़ों रुपये के कोयला तस्करी घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी ने भी उनसे पूछताछ की थी।

Your browser does not support the audio element.

HighLights बंगाल पुलिस की विशेष जांच टीम ने दाखिल किया पहला आरोप पत्र इसी वर्ष एक अप्रैल को झा की गोली मारकर कर दी गई थी हत्या

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल पुलिस की विशेष जांच टीम (एसआइटी) ने कोयला व्यापारी राजू झा की हत्या के मामले में पहला आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। इसमें पांच लोगों को आरोपित बनाया है। पांचों आरोपितों के नाम इंद्रजीत गिरि, अभिजीत मंडल, पवन कुमार, मुकेश कुमार और लालबाबू कुमार हैं। शनिवार की शाम मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी चंदा हसमत की अदालत में आरोप पत्र पेश किया गया। आरोप पत्र में कुल 80 गवाहों को नामित किया गया आरोपितों पर भारतीय दंड संहिता (आइपीसी) की धारा 302 (हत्या) तथा धारा 307 (हत्या का प्रयास) और शस्त्र अधिनियम, 1959 की विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए हैं। आरोप पत्र में कुल 80 गवाहों को नामित किया गया है। एक अप्रैल को राजू झा की पूर्व बर्द्धमान जिले के शक्तिगढ़ में एक मिठाई की दुकान के पास राष्ट्रीय राजमार्ग-19 पर गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उनके सहयोगी ब्रोतिन बंदोपाध्याय, जो उनके साथ एक एसयूवी में यात्रा कर रहे थे, हमले में घायल हो गए थे। जिला पुलिस अधीक्षक कामनाशीष सेन ने रविवार को कहा कि हमने मामले में 106 दिन के भीतर पहला आरोप पत्र दाखिल कर दिया है। एक और पूरक आरोप पत्र भी जल्द ही दाखिल किया जाएगा, जिसके बारे में हमने मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालत को सूचित कर दिया है। ईडी ने भी की थी पूछताछ कथित तौर पर झा का आपराधिक रिकार्ड था। जुलाई 2011 में बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के सत्ता में आने के कुछ महीने बाद पुलिस ने रानीगंज में उन्‍हें गिरफ्तार किया था, लेकिन वह जमानत पर बाहर थे तब से उन्हें कई बार गिरफ्तार किया गया था। दो साल पहले 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के समय वह भाजपा में शामिल हो गए और भगवा खेमे के लिए प्रचार प्रक्रिया में काफी सक्रिय थे। राज्य में करोड़ों रुपये के कोयला तस्करी घोटाले की जांच के सिलसिले में ईडी ने भी उनसे पूछताछ की थी।

Edited By: Ashisha Singh Rajput