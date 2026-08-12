भाजपा-तृणमूल छोड़ अब ‘आजाद हिंद पार्टी’ बनाएंगे चंद्र कुमार बोस, साथ होगा जेन-जी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। नेताजी सुभाषचंद्र बोस के प्रपौत्र चंद्र कुमार बोस ने भाजपा और तृणमूल कांग्रेस से अलग होने के बाद अब अपनी राजनीतिक पार्टी बनाने की घोषणा की है। वह पार्टी का नाम ‘आजाद हिंद पार्टी’रखेंगे। चंद्र बोस ने कहा कि हाल के जेन-जी आंदोलन से उन्हें इस राजनीतिक मंच के गठन की प्रेरणा मिली है।

उनका कहना है कि नई पार्टी में मुख्य रूप से युवा वर्ग को जोड़ा जाएगा और नेताजी के धर्मनिरपेक्ष व प्रगतिशील विचारों के आधार पर राजनीति की जाएगी। चंद्र कुमार बोस ने 2016 में भाजपा का दामन थामा था और करीब सात वर्ष तक पार्टी में रहे। उनका दावा है कि भाजपा नेतृत्व ने नेताजी के विचारों को आगे बढ़ाने के लिए ‘आजाद हिंद मोर्चा’ बनाने और उसकी जिम्मेदारी उन्हें देने का भरोसा दिया था। सात वर्ष इंतजार करने के बावजूद ऐसा कोई मंच नहीं बनने पर उन्होंने भाजपा नेतृत्व से सवाल किया।

विधानसभा चुनाव से ठीक पहले वह तृणमूल कांग्रेस में शामिल हुए थे। चंद्र बोस के अनुसार, उन्हें वहां भी नेताजी के विचारों पर काम करने का अवसर मिलने की उम्मीद थी। हालांकि, बाद में उन्होंने व्यक्तिगत कारणों का हवाला देते हुए तृणमूल छोड़ दी। चंद्र बोस का आरोप है कि मौजूदा राजनीति में सभी दल भ्रष्टाचार और निम्न स्तर की राजनीति में उलझे हुए हैं।

उनके अनुसार शिक्षा, स्वास्थ्य, आधारभूत ढांचे और उद्योग समेत विभिन्न क्षेत्रों में भ्रष्टाचार से युवा निराश हैं। ‘जेन-जी को अधिकारों की लड़ाई के लिए मंच चाहिए’ चंद्र बोस ने कहा कि स्वतंत्रता के 80 वर्ष बाद देश का युवा फिर अपनी ऊर्जा और असंतोष दिखा रहा है। उनके अनुसार हाल का जेन-जी आंदोलन इस बात का संकेत है कि युवा अपने अधिकारों के लिए एक राजनीतिक मंच चाहते हैं। उन्होंने कहा कि नेताजी की आजाद हिंद फौज से प्रेरित ‘आजाद हिंद पार्टी’ युवाओं को ऐसा ही मंच उपलब्ध कराएगी।

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