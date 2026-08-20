आरजी कर अस्पताल डॉक्टर मामले में CBI की जांच तेज, नई टीम पहुंची

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। आरजी कर अस्पताल की डॉक्टर दुष्कर्म-हत्या मामले की जांच में सीबीआइ ने फिर सक्रियता बढ़ा दी है। बुधवार दोपहर एक महिला अधिकारी समेत तीन सदस्यीय नई जांच टीम अस्पताल पहुंची।

टीम ने कुछ नर्सों से बातचीत की और अस्पताल के प्रिंसिपल के कमरे में भी गई। इससे पहले तीन अगस्त को भी सीबीआइ की नई टीम ने अस्पताल का दौरा किया था।

छह अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआइ की जांच की प्रगति पर असंतोष जताते हुए कहा था कि जांच सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रही और जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, वे नहीं किए जा रहे हैं।