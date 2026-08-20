Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

आरजी कर अस्पताल डॉक्टर मामले में CBI की जांच तेज, नई टीम पहुंची

By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Thu, 20 Aug 2026 12:11 AM (GMT+05:30)

आरजी कर अस्पताल की डॉक्टर दुष्कर्म-हत्या मामले की जांच में सीबीआइ ने फिर सक्रियता बढ़ाई है।

आरजी कर अस्पताल मामले में सीबीआइ की जांच तेज (फाइल फोटो)

आरजी कर अस्पताल मामले में सीबीआइ की जांच तेज (फाइल फोटो)

HighLights

  1. सीबीआइ ने आरजी कर अस्पताल मामले की जांच तेज की।

  2. एक नई तीन सदस्यीय टीम अस्पताल पहुंची, नर्सों से बात की।

  3. कलकत्ता हाई कोर्ट ने जांच की प्रगति पर असंतोष जताया था।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। आरजी कर अस्पताल की डॉक्टर दुष्कर्म-हत्या मामले की जांच में सीबीआइ ने फिर सक्रियता बढ़ा दी है। बुधवार दोपहर एक महिला अधिकारी समेत तीन सदस्यीय नई जांच टीम अस्पताल पहुंची।

टीम ने कुछ नर्सों से बातचीत की और अस्पताल के प्रिंसिपल के कमरे में भी गई। इससे पहले तीन अगस्त को भी सीबीआइ की नई टीम ने अस्पताल का दौरा किया था।

छह अगस्त को मामले की सुनवाई के दौरान कलकत्ता हाई कोर्ट ने सीबीआइ की जांच की प्रगति पर असंतोष जताते हुए कहा था कि जांच सही दिशा में आगे नहीं बढ़ रही और जो जरूरी कदम उठाए जाने चाहिए, वे नहीं किए जा रहे हैं।

अदालत ने जांच की अंतिम स्थिति और प्रगति की रिपोर्ट देखने के लिए 28 अगस्त को अगली सुनवाई तय की है। अदालत के निर्देश पर गठित नई टीम का नेतृत्व सीबीआइ के संयुक्त निदेशक अनुराग कुमार कर रहे हैं।

यह भी पढ़ें- बंगाल में 12 हजार कांस्टेबल भर्ती की मेरिट सूची पर हाई कोर्ट की रोक, EWS आरक्षण पर सवाल