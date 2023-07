'नियुक्ति के लिए क्या पद्धति अपनाई गई', बंगाल भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा सचिव से CBI ने की पूछताछ

West Bengal Recruitment Scam बंगाल के शिक्षक नियुक्ति भ्रष्टाचार के मामले में सीबीआई ने पूर्व शिक्षा सचिव दुष्यंत नारियाला से पूछताछ की है। एजेंसी के नोटिस के मुताबिक शनिवार को वह कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित केंद्रीय एजेंसी के दफ्तर में गए। उनसे पूछा गया है कि उनके शिक्षा सचिव रहते समय नियुक्ति के लिए क्या पद्धति अपनाई गई थी।

बंगाल भर्ती घोटाले में पूर्व शिक्षा सचिव से CBI ने की पूछताछ (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.