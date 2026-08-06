आरजी कर दुष्कर्म-हत्या: साजिश की जांच पर कलकत्ता हाईकोर्ट सख्त, CBI को रिपोर्ट दाखिल करने का दिया निर्देश

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने आरजी कर मेडिकल कालेज एवं अस्पताल की प्रशिक्षु चिकित्सक के दुष्कर्म-हत्या मामले में कथित साजिश के पहलू की जांच पर सीबीआइ को 28 अगस्त तक प्रगति रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया है।

अदालत ने जांच एजेंसी से यह भी सुनिश्चित करने को कहा कि जांच किसी भी स्तर पर पटरी से न उतरे। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी। न्यायमूर्ति शम्पा सरकार और न्यायमूर्ति तीर्थंकर घोष की खंडपीठ के समक्ष सीबीआइ ने जांच के दौरान जुटाए गए साक्ष्यों और सामग्री संबंधी रिपोर्ट पेश की। इससे पहले 25 जून की सुनवाई में अदालत ने जांच की प्रगति का ब्यौरा देने का निर्देश दिया था।