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    शुभेंदु अधिकारी के PA की हत्या मामले में बड़ा खुलासा: CBI की चार्जशीट में राजनीतिक कनेक्शन के संकेत; दो गिरफ्तार 

    By Digital Desk Edited By: Garima Singh
    Updated: Thu, 06 Aug 2026 11:24 PM (IST)

    सीबीआई ने शुभेंदु अधिकारी के निजी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में 11 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की है। ...और पढ़ें

    चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की

    चंद्रनाथ रथ हत्याकांड में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल की

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    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी के निजी सहयोगी चंद्रनाथ रथ की हत्या के मामले में सीबीआइ ने 11 आरोपितों के खिलाफ विशेष अदालत में चार्जशीट दाखिल की है। आरोपितों में भाजपा के दो कार्यकर्ता सागर सोनकर और उनके भाई साहिब सोनकर भी शामिल हैं।

    एजेंसी ने दोनों को हाल ही में गिरफ्तार किया था। सीबीआई का आरोप है कि उन्होंने उत्तर प्रदेश के शूटरों को सुपारी देकर हत्या की साजिश रची।

    चंद्रनाथ हत्याकांड में सीबीआई ने चार्जशीट दाखिल

    जांच एजेंसी के अनुसार, चंद्रनाथ रथ की हत्या की साजिश दिसंबर 2025 से रची जा रही थी, लेकिन विभिन्न कारणों से वारदात की तारीख टलती रही।

    आरोप है कि सागर सोनकर ने शूटरों को सुपारी और भुगतान की व्यवस्था की। जांच में एक प्रतिद्वंद्वी राजनीतिक दल के एक पदाधिकारी की भूमिका भी जांच के दायरे में है।

    सीबीआई के मुताबिक, सागर सोनकर वर्ष 2020 तक उसी दल के एक विधायक के यहां कार्यरत था, बाद में भाजपा में शामिल हो गया।

    छह शूटर और तीन बिचौलिए गिरफ्तार

    सीबीआइ अब तक छह कथित शूटरों तथा तीन बिचौलियों को गिरफ्तार कर चुकी है। एक आरोपित अभी भी फरार है। चंद्रनाथ रथ की गत छह मई को राज्य के उत्तर 24 परगना जिले के मध्यमग्राम में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

    यह घटना विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के दो दिन बाद हुई थी। राज्य सरकार के अनुरोध पर यह मामला बंगाल पुलिस से लेकर सीबीआइ को सौंपा गया था।