बंगाल चुनाव हिंसा: पांच साल से फरार महिला आरोपी झरना मिस्त्री सीबीआई ने किया गिरफ्तार

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े हत्या मामले में सीबीआई ने मंगलवार को घोषित फरार आरोपित झरना मिस्त्री को गिरफ्तार किया।

सीबीआई के अनुसार, वह प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से फरार थी और जांच व मुकदमे की कार्यवाही में शामिल नहीं हुई थी। उसे दक्षिण 24 परगना के संतोषपुर के घोषपाड़ा इलाके से पकड़ा गया। गिरफ्तार झरना मिस्त्री इसी मामले के सह-आरोपित संजय मिस्त्री की पत्नी है।



सीबीआई के अनुसार, बैरकपुर की जिला अदालत ने झरना मिस्त्री को घोषित फरार आरोपित करार दिया था। इसके बावजूद वह गिरफ्तारी से बचती रही। उसकी गिरफ्तारी के लिए जांच एजेंसी ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। मंगलवार को उसे बैरकपुर की सक्षम अदालत में पेश किया गया।