बंगाल चुनाव हिंसा: पांच साल से फरार महिला आरोपी झरना मिस्त्री सीबीआई ने किया गिरफ्तार
सीबीआई ने 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े हत्या मामले में पांच साल से फरार झरना मिस्त्री को गिरफ्तार किया है।
HighLights
CBI ने 2021 बंगाल चुनाव हिंसा मामले में फरार आरोपी को पकड़ा।
झरना मिस्त्री शोभा रानी मंडल हत्या मामले में सह-आरोपी थी।
दक्षिण 24 परगना से गिरफ्तार, 50 हजार का इनाम घोषित था।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हुई हिंसा से जुड़े हत्या मामले में सीबीआई ने मंगलवार को घोषित फरार आरोपित झरना मिस्त्री को गिरफ्तार किया।
सीबीआई के अनुसार, वह प्राथमिकी दर्ज होने के बाद से फरार थी और जांच व मुकदमे की कार्यवाही में शामिल नहीं हुई थी। उसे दक्षिण 24 परगना के संतोषपुर के घोषपाड़ा इलाके से पकड़ा गया। गिरफ्तार झरना मिस्त्री इसी मामले के सह-आरोपित संजय मिस्त्री की पत्नी है।
सीबीआई के अनुसार, बैरकपुर की जिला अदालत ने झरना मिस्त्री को घोषित फरार आरोपित करार दिया था। इसके बावजूद वह गिरफ्तारी से बचती रही। उसकी गिरफ्तारी के लिए जांच एजेंसी ने 50 हजार रुपये का इनाम घोषित किया था। मंगलवार को उसे बैरकपुर की सक्षम अदालत में पेश किया गया।
शोभा रानी मंडल की हत्या का मामला
मामले की प्राथमिकी उत्तर 24 परगना के जगद्दल थाने में दर्ज हुई थी। मृतका शोभा रानी मंडल की मां की शिकायत के आधार पर सीबीआई ने जांच शुरू की थी।
जांच के बाद एजेंसी ने 13 आरोपितों के खिलाफ पूरक आरोपपत्र दाखिल किया था, जिसमें झरना मिस्त्री भी शामिल थी। कलकत्ता हाई कोर्ट के 19 अगस्त 2021 के आदेश के बाद चुनाव बाद हिंसा के मामलों की जांच सीबीआई ने अपने हाथ में ली थी।