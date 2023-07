मवेशी तस्करी मामला: पिता के केस का खर्च नहीं उठा सकती अनुब्रत मंडल की बेटी, पैसे जुटाने के लिए दाखिल की याचिका

मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल की पुत्री सुकन्या मंडल ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत में याचिका दायर कर कहा कि वह केस लड़ने का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। उनके पिता भी जेल में हैं। मां का देहांत हो गया है। हालांकि सुकन्या ने यह भी दावा किया कि जमानत मिलने पर भी उनके भागने का कोई खतरा नहीं है।

मवेशी तस्करी मामला: पिता के केस का खर्च नहीं उठा सकती अनुब्रत मंडल की बेटी (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मवेशी तस्करी मामले में गिरफ्तार तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल की पुत्री सुकन्या मंडल ने दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट की विशेष अदालत में याचिका दायर कर कहा कि वह केस लड़ने का खर्च उठाने में असमर्थ हैं। उनके पिता भी जेल में हैं। मां का देहांत हो गया है। आर्थिक मदद करने से कतरा रहे रिश्तेदार याचिका में कहा गया है कि परिचित, रिश्तेदार भी उनकी आर्थिक मदद करने से कतरा रहे हैं। जेल में बैठकर पैसे जुटाने के अन्य तरीके ढूंढना संभव नहीं है। अगर उन्हें छह हफ्ते के लिए जमानत मिल जाती है तो वह वकीलों की फीस भरने के लिए पैसे जुटा सकेंगी। वहीं, न्यायाधीश रघुवीर सिंह ने सुकन्या की याचिका के आधार पर ईडी का बयान मांगा है। मामले की सुनवाई 10 जुलाई को फिर होगी। सुकन्या बोलीं- उनके भागने का नहीं कोई खतरा हालांकि, सुकन्या ने यह भी दावा किया कि जमानत मिलने पर भी उनके भागने का कोई खतरा नहीं है। इधर, राउज एवेन्यू कोर्ट के न्यायाधीश रघुवीर सिंह से बार-बार गुहार लगाने के बावजूद जमानत नहीं मिलने पर अनुब्रत ने उनके मामले को किसी अन्य न्यायाधीश की पीठ में स्थानांतरित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी दी है। इस मामले की सुनवाई भी 10 जुलाई को होगी। ED ने दावा- बैंक खातों में जमा की गई नगदी बता दें कि ईडी ने कहा कि मवेशी तस्करी से हुई 12 करोड़ 80 लाख रुपये की नकद कमाई अनुब्रत मंडल, उनकी बेटी सुकन्या मंडल और उनकी विभिन्न कंपनियों के विभिन्न बैंक खातों में जमा की गई थी। मवेशी तस्करी की काली कमाई से अनुब्रत ने करीब 48 करोड़ रुपये की संपत्ति बनाई है। सुकन्या ने पहले भी दी थी जमानत के लिए अर्जी सुकन्या ने पहले भी जमानत के लिए अर्जी दी थी। तब ईडी ने कहा था कि सुकन्या प्रभावशाली हैं। जमानत पर रिहा होने पर वह सबूत नष्ट करने की कोशिश कर सकती हैं। ईडी की पूछताछ में उन्होंने दावा किया था कि उन्हें मवेशी तस्करी के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन ईडी सूत्रों के मुताबिक असल में वह ही काले धन को सफेद करने का काम देखती थीं। वह कई कंपनियों की मालकिन थीं। स्कूल शिक्षिका होते हुए भी उनकी करोड़ों रुपये की आमदनी थी।

Edited By: Mohd Faisal