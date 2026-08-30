सरहद पर दुश्मनों के बाद अब मधुमेह से जंग लड़ रहे कैप्टन सतीनाथ

विशाल श्रेष्ठ, कोलकाता। कभी सरहद पर दुश्मनों से लोहा लेने वाले सेवानिवृत्त कैप्टन सतीनाथ चक्रवर्ती 71 वर्ष की उम्र में मधुमेह रूपी ऐसे दुश्मन के खिलाफ मोर्चा संभाले हुए हैं, जो न गोली चलाता है और न ही सीमा लांघता है बल्कि चुपके से शरीर को अपनी गिरफ्त में ले लेता है।

करीब तीन दशक तक आर्मी एयर डिफेंस से जुड़े रहे कैप्टन सतीनाथ को सेवानिवृत्ति से ठीक पहले हुए एक हादसे ने महीनों बिस्तर पर ला दिया था, तब उन्हें पहली बार सेहत की असली कीमत का अहसास हुआ।

कैप्टन सतीनाथ 71 की उम्र में मधुमेह से लड़ रहे

सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने स्वास्थ्य जागरूकता को अपना नया मिशन बना लिया, खासकर देशभर में मधुमेह के तेजी से बढ़ते मामलों ने उनका ध्यान खींचा।

उन्होंने इसपर गहन अध्ययन किया और लोगों को इसके खतरे, बचाव और नियंत्रण के तरीकों के बारे में बताना शुरू किया। वे इसके लिए जगह-जगह जागरुकता शिविर लगाते हैं।

बंगाल के हुगली जिले के चुंचुड़ा इलाके के रहने वाले कैप्टन सतीनाथ कहते हैं-‘मधुमेह से बचना है तो सबसे पहले जीवनशैली व्यवस्थित करनी होगी।

संतुलित और पौष्टिक आहार, पर्याप्त नींद, नियमित व्यायाम और योग को दिनचर्या का हिस्सा बनाना होगा। मधुमेह को बीमारी मानकर इससे डरने की जरूरत नहीं है। दिनचर्या व खानपान सुधार कर इससे बचा व आसानी से नियंत्रित किया जा सकता है।’

हादसे ने कराया सेहत की असली कीमत का अहसास

कैप्टन सतीनाथ ने बताया-‘ 2009 में सेवानिवृत्ति से करीब चार महीने पहले मुंबई हवाई अड्डे के पास स्थित एयर डिफेंस बेस में एक वाहन हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया था। कई हड्डियां टूट गई थीं। महीनों बिस्तर पर रहना पड़ा। इस दौरान मैंने महसूस किया कि हादसे अचानक होते हैं।