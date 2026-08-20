Language
सब्सक्राइब करें
फोकस
विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

बंगाल में 12 हजार कांस्टेबल भर्ती की मेरिट सूची पर हाई कोर्ट की रोक, EWS आरक्षण पर सवाल

By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
Updated: Thu, 20 Aug 2026 12:07 AM (IST)

कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल में 12 हजार कांस्टेबल पदों की भर्ती की मेरिट सूची जारी करने पर 30 सितंबर तक अंतरिम रोक लगा दी है।

News Article Hero Image

HighLights

  1. कलकत्ता हाई कोर्ट ने भर्ती मेरिट सूची पर रोक लगाई।

  2. 12 हजार कांस्टेबल पदों की भर्ती प्रक्रिया प्रभावित।

  3. EWS आरक्षण नियमों का पालन न होने का आरोप।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में करीब 12 हजार कांस्टेबल पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को कलकत्ता हाई कोर्ट से झटका लगा है। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की पीठ ने बुधवार को भर्ती की मेरिट सूची प्रकाशित करने पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने यह रोक फिलहाल 30 सितंबर तक जारी रखने का निर्देश दिया है।

यह भर्ती विज्ञापन 2024 में पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार के कार्यकाल में जारी हुआ था। करीब 12 हजार रिक्त पदों के लिए नवंबर 2025 में लिखित परीक्षा हुई थी, जबकि इस वर्ष जनवरी-फरवरी में साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद मेरिट सूची जारी की जानी थी।

कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला

भर्ती प्रक्रिया को चुनौती देने वाले याचिकाकर्ता सुदीप्त चक्रवर्ती ने अदालत में दावा किया कि नियुक्ति में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) के आरक्षण से संबंधित दिशा-निर्देशों का पालन नहीं किया गया। इसी मामले की सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की पीठ ने मेरिट सूची जारी करने पर अंतरिम रोक लगाने का आदेश दिया।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता अनिंद्य लाहिड़ी और अर्कदेव विश्वास अदालत में उपस्थित हुए। मामले में अगली सुनवाई तक भर्ती प्रक्रिया की मेरिट सूची प्रकाशित नहीं की जा सकेगी।

कांस्टेबल भर्ती को लेकर कानूनी विवाद विधानसभा चुनाव से पहले ही शुरू हो गया था। चुनाव के बाद राज्य में सरकार बदल गई। अदालत ने नई सरकार से भी भर्ती प्रक्रिया को लेकर उसका रुख जानना चाहा था।

यह भी पढ़ें- कोलकाता में अग्निकांडों का भयावह इतिहास, दो दशकों में 200 से ज्यादा मौतें