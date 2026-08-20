बंगाल में 12 हजार कांस्टेबल भर्ती की मेरिट सूची पर हाई कोर्ट की रोक, EWS आरक्षण पर सवाल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में करीब 12 हजार कांस्टेबल पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को कलकत्ता हाई कोर्ट से झटका लगा है। न्यायमूर्ति अमृता सिन्हा की पीठ ने बुधवार को भर्ती की मेरिट सूची प्रकाशित करने पर अंतरिम रोक लगा दी। अदालत ने यह रोक फिलहाल 30 सितंबर तक जारी रखने का निर्देश दिया है।

यह भर्ती विज्ञापन 2024 में पूर्ववर्ती तृणमूल सरकार के कार्यकाल में जारी हुआ था। करीब 12 हजार रिक्त पदों के लिए नवंबर 2025 में लिखित परीक्षा हुई थी, जबकि इस वर्ष जनवरी-फरवरी में साक्षात्कार की प्रक्रिया पूरी की गई। इसके बाद मेरिट सूची जारी की जानी थी।