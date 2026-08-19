जाति प्रमाणपत्र री-वेरिफिकेशन मामला: कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की अधिसूचना पर लगाई रोक
कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य सरकार की 2011-2024 के बीच जारी जाति प्रमाणपत्रों की सामूहिक दोबारा जांच की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी है।
HighLights
हाई कोर्ट ने जाति प्रमाणपत्रों की सामूहिक जांच पर रोक लगाई।
राज्य सरकार की 14 मई की अधिसूचना पर अंतरिम आदेश।
व्यक्तिगत शिकायतों पर जांच जारी रखने की अनुमति दी गई।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती की खंडपीठ ने राज्य सरकार की जाति प्रमाणपत्रों की दोबारा जांच संबंधी अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत के आदेश के बाद फिलहाल इस अधिसूचना के आधार पर किसी प्रमाणपत्र के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।
राज्य सरकार ने गत 14 मई को अधिसूचना जारी कर 2011 से 2024 के बीच जारी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग समेत सभी जाति प्रमाणपत्रों की दोबारा जांच का निर्णय लिया था।
सरकार ने कहा था कि जांच में कोई प्रमाणपत्र फर्जी पाया जाता है तो उसे रद किया जा सकता है। फैसले को चुनौती देते हुए कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।
याचिकाकर्ता पक्ष की ओर से अधिवक्ता बिकास रंजन भट्टाचार्य ने दलील दी कि राज्य सरकार के पास इतने बड़े पैमाने पर जारी प्रमाणपत्रों को इस तरह रद करने का अधिकार नहीं है। यह भी सवाल उठाया कि कानून के मुताबिक प्रक्रिया अपनाए बिना सामूहिक रूप से प्रमाणपत्रों की जांच और निरस्तीकरण नहीं किया जा सकता।
राज्य के महाधिवक्ता सुरजीत नाथ मित्र ने सरकार का पक्ष रखते हुए कहा कि मतदाता पहचान पत्र, आधार समेत अन्य दस्तावेज और जाति पारिवारिक पृष्ठभूमि की जांच के आधार पर सरकार इस तरह की कार्रवाई कर सकती है।
राज्य सरकार की अधिसूचना पर अंतरिम रोक
दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद खंडपीठ ने राज्य सरकार की अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी, हालांकि किसी व्यक्ति के जाति प्रमाणपत्र को लेकर राज्य के पास अलग से शिकायत आती है तो संबंधित जिले के अधिकारी उसकी जांच कर निर्णय ले सकते हैं। अदालत की रोक सामूहिक पुनः जांच वाली अधिसूचना पर है, व्यक्तिगत शिकायतों की वैधानिक जांच पर नहीं।