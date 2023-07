कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि बंगाल के पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जरूरत नहीं है। चुनाव के पहले अशांति की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय निकाय ने राज्य में पंचायत चुनाव के लिए अपने स्वयं के पर्यवेक्षक नियुक्त करने को कहा था लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने इसका विरोध करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।

बंगाल पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जरूरत नहीं- कलकत्ता हाई कोर्ट (फाइल फोटो)

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को कहा कि बंगाल के पंचायत चुनाव में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के पर्यवेक्षक की नियुक्ति की जरूरत नहीं है। चुनाव के पहले अशांति की रिपोर्ट के बाद केंद्रीय निकाय ने राज्य में पंचायत चुनाव के लिए अपने स्वयं के पर्यवेक्षक नियुक्त करने को कहा था, लेकिन राज्य चुनाव आयोग ने इसका विरोध करते हुए हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। राज्य चुनाव आयोग ने क्या कहा? राज्य चुनाव आयोग ने कलकत्ता हाई कोर्ट में कहा कि मतदान से संबंधित किसी भी विषय की निगरानी और समाधान करना चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है। वह इस संबंध में जिम्मेदार संवैधानिक संस्थां है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग उसके काम में हस्तक्षेप नहीं कर सकता। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वकील ने दिया ये जवाब सुनवाई में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के वकील ने कहा कि राज्य में 2018 और 2021 के चुनावों के दौरान अशांति की घटनाएं हुईं। हम संरक्षक की भूमिका निभाना चाहते हैं ताकि ऐसी घटनाएं दोबारा न हों। जहां मानवाधिकारों का दिन-ब-दिन ह्रास हो रहा है, वहां हम आंखें नहीं मूंद सकते। राज्य चुनाव आयोग ने तर्क का किया खंडन वहीं, राज्य चुनाव आयोग ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के तर्क का खंडन करते हुए कहा कि मानवाधिकार आयोग के काम के पीछे असल में राजनीतिक समर्थन काम कर रहा है। जहां चुनाव आयोग जैसी संवैधानिक संस्थाएं कानून-व्यवस्था पर नजर रख रही हैं, वहां मानवाधिकार आयोग संवैधानिक संस्था न रहकर हस्तक्षेप करने क्यों आ रहा है। सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का दिया हवाला आयोग ने इस संबंध में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश का हवाला देते हुए यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि कोई भी तीसरा पक्ष चुनाव प्रक्रिया में प्रवेश नहीं कर सकता है। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने राज्य में पंचायत चुनाव को नियंत्रित करने के लिए राज्य चुनाव आयोग पर भरोसा किया।

