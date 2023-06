Panchayat Election: शुभेंदु अधिकारी की याचिका पर हाई कोर्ट ने फैसला रखा सुरक्षित, हिंसा का लगाया था आरोप

कोलकाता, एएनआई। पश्चिम बंगाल के विपक्ष के नेता और भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया में हिंसा का आरोप लगाए हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय ने जनहित याचिका दायर की थी, जिसपर सुनवाई करते हुए कोर्ट ने आदेश को सुरक्षित रख लिया है।

मालूम हो कि शुभेंदु ने पंचायत चुनाव के लिए नामांकन प्रक्रिया में हिंसा का आरोप और सात संवेदनशील जिलों में केंद्रीय बलों की तैनाती पर राज्य चुनाव आयोग पर अदालत के पिछले आदेश का पालन नहीं करने का आरोप लगाया था।

बंगाल की स्थिति भयावह

वहीं, पंचायत चुनाव के नामांकन के दौरान हुई हिंसा की घटनाओं पर पश्चिम बंगाल के भाजपा अध्यक्ष सुकांता मजूमदार ने कहा कि पश्चिम बंगाल में भयंकर स्थिति है, इस स्थिति में चुनाव होना नामुमकीन है। सेंट्रल फोर्स की जरूरत है। राज्य चुनाव आयोग कोर्ट के फैसले को नजरअंदाज कर रही है। चुनाव आयोग को पता ही नहीं है कि राज्य में कौन सी संवेदनशील जगह हैं, जबकि असल में बमबारी हो रही है।

