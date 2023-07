Bengal Violence: 'इतने सारे आदेश के बाद भी क्यों नहीं रुकी हिंसा', कलकत्ता हाई कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल

बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। मंगलवार को कोर्ट ने आयोग से सवाल किया है कि हाई कोर्ट रजिस्ट्री को हिंसा का आरोप लगाने वाले 44 से ज्यादा ईमेल मिले हैं। आप ऐसे हालात पर नियंत्रण क्यों नहीं कर सके? राज्य सरकार ने मंगलवार को कोर्ट में चुनावी हिंसा पर स्टेटस रिपोर्ट पेश की।

'इतने सारे आदेश के बाद भी क्यों नहीं रुकी हिंसा', कलकत्ता हाई कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल (फाइल फोटो)

Your browser does not support the audio element.

HighLights हाई कोर्ट का चुनाव आयोग से सवाल, क्यों नहीं रोक सके हिंसा न्यायाधीश ने कहा-हमने जो इतने सारे आदेश जारी किए थे, उनका क्या मतलब है? राज्य सरकार ने कोर्ट में चुनावी हिंसा पर स्टेटस रिपोर्ट पेश की

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल पंचायत चुनाव के दौरान हुई हिंसा को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने राज्य चुनाव आयोग को फटकार लगाई है। मंगलवार को कोर्ट ने आयोग से सवाल किया है कि हाई कोर्ट रजिस्ट्री को हिंसा का आरोप लगाने वाले 44 से ज्यादा ईमेल मिले हैं। आप ऐसे हालात पर नियंत्रण क्यों नहीं कर सके? 12 जुलाई को होगी अगली सुनवाई चीफ जस्टिस टीएस शिवगणनम ने आरोप-प्रत्यारोप करने वालों से कहा कि पहला दूसरे को दोष दे रहा है। दूसरा किसी और को दोष दे रहा है। फिर हमने जो इतने सारे आदेश जारी किए थे, उनका क्या मतलब है? इस मामले में अगली सुनवाई 12 जुलाई को होगी। राज्य सरकार ने कोर्ट में पेश की स्टेटस रिपोर्ट राज्य सरकार ने मंगलवार को कोर्ट में चुनावी हिंसा पर स्टेटस रिपोर्ट पेश की, जिसमें दावा किया गया कि नामांकन वापसी के दौरान कोई अवैधता नहीं हुई, साथ ही यह भी कहा गया कि नामांकन वापसी की प्रक्रिया की वीडियोग्राफी की गई थी। एक दिन पहले कोर्ट ने राज्य सरकार और सुरक्षा बलों से हिंसा पर स्टेटस रिपोर्ट मांगी थी। राज्य चुनाव आयुक्त ने फिर केंद्र को जिम्मेदार ठहराया दूसरी ओर मंगलवार को पंचायत चुनाव की मतगणना के दिन राज्य चुनाव आयुक्त राजीव सिन्हा ने कहा कि सरकार 10 हजार से ज्यादा बूथों पर केंद्रीय बल मुहैया नहीं करा सकी। इसके लिए केंद्र जिम्मेदार है क्योंकि उसके पास केंद्रीय बल की कमी थी। इसके अलावा उन्होंने संवेदनशील बूथों की सूची को लेकर बीएसएफ के आरोपों का भी खंडन किया। उन्होंने कहा कि राज्य के कुछ जिलों में छिटपुट अशांति हुई है, लेकिन आयोग ने हर मामले में सख्त कदम उठाए हैं। हमने उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुसार काम किया है।

Edited By: Mohd Faisal