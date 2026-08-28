रेल दुर्घटना में टिकट न मिलने पर भी मिलेगा मुआवजा, कलकत्ता हाई कोर्ट का अहम फैसला

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। रेल दुर्घटनाओं में मुआवजे को लेकर कलकत्ता हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। न्यायमूर्ति विश्वरूप चौधरी की पीठ ने स्पष्ट किया कि दुर्घटना में मृत यात्री के पास से टिकट बरामद नहीं होने मात्र से यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि वह बिना टिकट यात्रा कर रहा था।

दुर्घटना के दौरान टिकट खोना या नष्ट होना असामान्य नहीं है इसलिए यात्री के पास वैध टिकट था या नहीं, इसका फैसला अन्य परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर भी किया जाना चाहिए। रेलवे केवल टिकट नहीं मिलने के आधार पर उसके परिवार की ओर से किए गए मुआवजे के दावे को खारिज नहीं कर सकता। मालूम हो कि रेलवे दावा अधिकरण के फैसले के विरुद्ध हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी।