'एक सप्ताह में पूरी हो ब्लड बैंक अनियमितता की जांच', कलकत्ता हाई कोर्ट का स्वास्थ्य विभाग निर्देश

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। रक्तदान शिविरों के संचालन में अनियमिताओं और कोताही के आरोपों से घिरे ब्लड बैंकों के खिलाफ चल रही जांच प्रक्रिया में फिलहाल कलकत्ता हाई कोर्ट ने कोई सीधा हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है। बुधवार को इस मामले की सुनवाई करते हुए अदालत ने स्पष्ट किया कि राज्य का स्वास्थ्य विभाग निजी ब्लड बैंकों के खिलाफ अपनी जांच जारी रख सकता है।

हालांकि, न्यायमूर्ति कृष्ण राव ने कड़ा निर्देश देते हुए कहा कि तमाम अनियमितताओं से जुड़ी यह जांच अगले एक सप्ताह के भीतर हर हाल में पूरी कर ली जानी चाहिए। हाल ही में स्वास्थ्य विभाग ने राज्य के विभिन्न इलाकों के 11 प्रमुख निजी ब्लड बैंकों को गली-मोहल्लों में रक्तदान शिविर लगाकर रक्त संग्रह करने पर रोक लगा दी थी।

विभाग ने क्या जानकारी दी विभाग के मुताबिक, निर्धारित लक्ष्य से कहीं अधिक रक्त संग्रह करने, नियमों की अनदेखी करने और बिना किसी वैध अनुमति के लाल रक्त कोशिकाओं (आरबीसी) और प्लाज्मा को दूसरे राज्यों में व्यावसायिक रूप से बेचने जैसे गंभीर आरोप इन संस्थाओं पर हैं। इसके बाद जब स्वास्थ्य विभाग ने सख्त कार्रवाई की, तो एक ब्लड बैंक के प्रबंधन ने हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

कौन-कौन सी जानकारि सामने आई? बुधवार को हुई सुनवाई के बाद यह जानकारी सामने आई कि आपसी विचार-विमर्श और कुछ शर्तों के साथ इन ब्लड बैंकों के खिलाफ की गई दंडात्मक कार्रवाई को फिलहाल वापस ले लिया गया है, और उन्हें अपनी व्यवस्था सुधारने के लिए सात दिन का समय दिया गया है।