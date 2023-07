न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने परोक्ष तौर पर की सीएम ममता बनर्जी की प्रशंसा, अभिषेक के बयान पर की उनकी आलोचना

कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने परोक्ष तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रशंसा और उनके सांसद भतीजे व तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की आलोचना की। न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने कहा कि कुछ राजनेता अदालत के बारे में बेतुकी बातें करते हैं। मैं उनका सम्मान नहीं करता। उन्होंने आगे कहा कि सुप्रीमो ऐसी बातें नहीं करतीं। वे न्यायाधीशों का सम्मान करती हैं।

न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने परोक्ष तौर पर की सीएम ममता बनर्जी की प्रशंसा। फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने परोक्ष तौर पर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की प्रशंसा और उनके सांसद भतीजे व तृणमूल कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी की आलोचना की। मालूम हो कि अभिषेक ने हाल में न्यायपालिका के खिलाफ बयान दिया था। न्यायाधीश गंगोपाध्याय ने कहा कुछ राजनेता अदालत के बारे में बेतुकी बातें करते हैं। मैं उनका सम्मान नहीं करता। ममता बनर्जी पर क्या बोले न्यायाधीश उन्होंने आगे कहा सुप्रीमो ऐसी बातें नहीं करतीं। वे न्यायाधीशों का सम्मान करती हैं। वे बहुत सहज-सरल इंसान हैं, जिम्मेदार राजनेता हैं। बहुत से नेता-मंत्री भी अदालत के बारे में इस तरह की टिप्पणी नहीं करते। अभिषेक ने कहा था कि न्यायाधीश राजशेखर मंथा समाजविराधियों को सुरक्षा प्रदान कर रहे हैं। इस बयान के लिए अगर उन्हें अदालत की अवमानना के आरोप में जेल जाना पड़ा तो वे इसके लिए भी तैयार हैं। अदालत में राजनीति से जुड़े मामलों की अधिकता पर न्यायाधीश ने जताई नाराजगी कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने अदालत में राजनीति से जुड़े मामलों की अधिकता पर नाराजगी जताई है। कांथी नगरपालिका के पूर्व चेयरमैन व बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी के भाई सौमेंदु अधिकारी से जुड़े मामले पर सुनवाई के दौरान न्यायाधीश ने कहा क्या सारा दिन राजनीति से जुड़े मामलों पर ही सुनवाई करता रहूंगा? दूसरे मामलों पर सुनवाई नहीं होगी? न्यायाधीश ने आगे कहा कि विपक्ष के नेता के खिलाफ 27-28 मामले हैं। विभिन्न राजनेताओं पर इसी तरह के और 10 मामले चल रहे हैं। अधिवक्ता के खिलाफ जांच का निर्देश न्यायाधीश अभिजीत गंगोपाध्याय ने रुपये हथियाने के आरोप में कलकत्ता हाई कोर्ट के स्वागत दत्त नामक अधिवक्ता के खिलाफ जांच का निर्देश दिया है। उन्होंने उक्त अधिवक्ता को शोकाज भी किया है। आरोप साबित होने पर अधिवक्ता के खिलाफ एफआइआर दर्ज करने को कहा है। सोनाली मुखोपाध्याय नामक महिला ने हाई कोर्ट की लीगल सर्विस अथारिटी के सदस्य स्वागत दत्त पर झूठ बोलकर उनसे करीब 10 हजार रुपये लेने का आरोप लगाते हुए मुकदमा दायर किया है।

