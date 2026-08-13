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    मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के मामले में कलकत्ता हाई कोर्ट में बहस, चटीचाटा-बूटचाटा पर नोकझोंक

    By Jagran News Edited By: Sakshi Gupta
    Updated: Thu, 13 Aug 2026 11:58 PM (IST)

    कलकत्ता हाई कोर्ट में मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने संबंधी याचिका पर सुनवाई के दौरान तृणमूल सांसद कल्याण बनर्जी और एडवोकेट जनरल सुरजीत नाथ मित्र के बीच ...और पढ़ें

    कलकत्ता हाई कोर्ट में कल्याण बनर्जी और सुरजीत नाथ मित्र के बीच तीखी नोकझोंक (फाइल फोटो)

    कलकत्ता हाई कोर्ट में कल्याण बनर्जी और सुरजीत नाथ मित्र के बीच तीखी नोकझोंक (फाइल फोटो)

    HighLights

    1. मस्जिद लाउडस्पीकर हटाने की याचिका पर सुनवाई।

    2. कल्याण बनर्जी और एडवोकेट जनरल में तीखी बहस।

    3. कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने शांत कराया विवाद।

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर गुरुवार को कलकत्ता हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान तृणमूल सांसद व वरिष्ठ अधिवक्ता कल्याण बनर्जी और राज्य के एडवोकेट जनरल (एजी) सुरजीत नाथ मित्र के बीच तीखी नोकझोंक हो गई।

    मामला इतना बढ़ा कि अदालत कक्ष में स्थिति संभालने के लिए कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती को हस्तक्षेप करना पड़ा।

    मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने वाली याचिका पर सुनवाई

    कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपोब्रत और न्यायमूर्ति अतुरूप की पीठ मस्जिदों से माइक हटाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

    कल्याण ने दलील दी कि बिना किसी दिशानिर्देश के मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाए जा रहे हैं, जबकि 1999 के हाई कोर्ट के फैसले में नियमों के तहत मस्जिदों में माइक के इस्तेमाल की अनुमति का उल्लेख है।

    इसी दौरान एडवोकेट जनरल ने कहा कि उन्हें याचिका की जानकारी मंगलवार को मिली। इस पर कल्याण ने पलटकर कहा कि उन्होंने सोमवार को ही याचिका दाखिल की थी, इसमें उनकी क्या गलती है।

    इसी दौरान एडवोकेट जनरल ने कल्याण को ‘चटीचाटा’ (चप्पल चाटने वाला) कह दिया। जवाब में कल्याण ने कहा, ‘मैं चटीचाटा हूं तो आप बूटचाटा (जूता चाटने वाला) हैं।’

    अतिरिक्त महाधिवक्ता बिल्वदल भट्टाचार्य ने भी कल्याण पर व्यक्तिगत टिप्पणी का आरोप लगाया और उनके संसद से निलंबन का उल्लेख किया।

    कल्याण ने जवाब दिया कि नरेन्द्र मोदी और अमित शाह के खिलाफ आवाज उठाने के कारण उन्हें निलंबित किया गया था। बढ़ते विवाद को देखते हुए मुख्य न्यायाधीश ने हस्तक्षेप कर दोनों पक्षों को शांत कराया। मामले की अगली सुनवाई मंगलवार को होगी।

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