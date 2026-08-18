मस्जिदों से माइक हटाने के खिलाफ जनहित याचिका, कलकत्ता हाई कोर्ट से खारिज

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को मस्जिदों से माइक हटाए जाने के खिलाफ दायर जनहित याचिका खारिज कर दी। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश तपोब्रत चक्रवर्ती और न्यायमूर्ति अतुरूप बनर्जी की खंडपीठ ने कहा कि पुलिस के मौखिक निर्देश के आधार पर अदालत कोई आदेश नहीं देगी।

अदालत ने यह भी सवाल उठाया कि याचिका समाचारपत्रों की रिपोर्ट के आधार पर दायर की गई है और जिन करीब चार हजार मस्जिदों से माइक हटाए जाने का दावा किया गया है, उनमें से अधिकांश को मामले में पक्षकार नहीं बनाया गया। ऐसे में उनका पक्ष भी नहीं सुना जा सका।

हाई कोर्ट से मस्जिदों से माइक हटाने की याचिका खारिज धार्मिक स्थलों से बिना किसी कानूनी नोटिस के जबरन लाउडस्पीकर या माइक हटाए जाने का आरोप लगाते हुए अधिवक्ता दानिश फारुकी ने जनहित याचिका दायर की थी। उनकी ओर से अधिवक्ता कल्याण बनर्जी ने अदालत में पक्ष रखा।

सुनवाई के दौरान खंडपीठ ने पूछा कि जिन मस्जिदों से माइक हटाए जाने की बात कही जा रही है, उनमें से किसी की ओर से मामले में कोई पक्षकार है या नहीं। अदालत ने यह भी जानना चाहा कि किन जिलों और किन मस्जिदों से माइक हटाए गए हैं। पिछली सुनवाई में कल्याण बनर्जी ने आरोप लगाया था कि पुलिस माइक हटाने के लिए मस्जिदों में जा रही है।

याचिका में मस्जिदों को पक्षकार नहीं बनाया गया अदालत ने स्पष्ट किया कि पुलिस के कथित मौखिक निर्देश के आधार पर वह कोई आदेश नहीं दे सकती। कल्याण बनर्जी के अनुसार, महाधिवक्ता ने भी अदालत को बताया कि माइक हटाने का कोई लिखित आदेश जारी नहीं किया गया है।