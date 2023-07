कलकत्ता High Court का पुलिस को निर्देश, हिंसा के डर से घर छोड़कर भागे 57 परिवारों के लौटने की करे व्यवस्था

बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा के डर से घर छोड़कर भागे आमता क्षेत्र के चंद्रपुर गांव के 57 परिवारों के पंचायत चुनाव से पहले घर लौटने की व्यवस्था करने के लिए कलकत्ता हाई कोर्ट ने हावड़ा जिला पुलिस को आदेश दिए। न्यायाधीश ने यह कहा कि जरूरत पड़ने पर पुलिस को इन परिवारों को सुरक्षा भी प्रदान करनी होगी।

चंद्रपुर गांव के 57 परिवारों के पंचायत चुनाव से पहले घर लौटने की व्यवस्था करे हावड़ा जिला पुलिस: हाई कोर्ट

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने हावड़ा जिला पुलिस को 2021 के बंगाल विधानसभा चुनाव के बाद हिंसा के डर से घर छोड़कर भागे आमता क्षेत्र के चंद्रपुर गांव के 57 परिवारों के पंचायत चुनाव से पहले घर लौटने की व्यवस्था करने को कहा है। उन परिवारों की ओर से मतदान करने को घर वापसी के लिए हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसपर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश जय सेनगुप्ता ने हावड़ा जिला ग्रामीण पुलिस अधीक्षक को यह निर्देश दिया। टीएमसी के डर से इन परिवारों को गांव छोड़ना पड़ा न्यायाधीश ने यह भी कहा कि जरूरत पड़ने पर पुलिस को इन परिवारों को सुरक्षा भी प्रदान करनी होगी। इस बाबत गांव में पुलिस पिकेट बिठाने को कहा गया है। ये 57 परिवार माकपा समर्थक बताए जा रहे हैं। वाममोर्चा का आरोप है कि सत्ताधारी पार्टी तृणमूल कांग्रेस के आतंक के कारण इन परिवारों को गांव छोड़कर भागना पड़ा था। टीएमसी ने दी सफाई इन परिवारों को डर है कि पंचायत चुनाव में मतदान करने के लिए लौटने पर उन्हें जान से मारा जा सकता है इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट से गुहार लगाई। दूसरी तरफ स्थानीय तृणमूल नेतृत्व ने आरोप से इनकार किया है। उनका कहना है कि माकपा की आपसी गुटबाजी के कारण उन परिवारों को घर छोड़कर भागने के लिए बाध्य होना पड़ा था। तृणमूल का इसमें कोई हाथ नहीं है। उनकी पार्टी हिंसा में विश्वास नहीं करती।

