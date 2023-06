कलकत्ता HC ने BJP सांसद के खिलाफ सख्त पुलिस कार्रवाई पर लगाई रोक, अशालीन भाषा के लिए कोर्ट ने की नेता की निंदा

भाजपा सांसद सौमित्र खां के विरुद्ध सख्त पुलिस कार्रवाई पर 15 जुलाई तक कलकत्ता हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने भाजपा सांसद को सुरक्षा प्रदान की। साथ में यह भी कहा कि जरुरत पड़ने पर वे अपने खिलाफ दर्ज एफआइआर को खारिज करने के लिए आवेदन भी कर सकते हैं।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने भाजपा सांसद सौमित्र खां के विरुद्ध सख्त पुलिस कार्रवाई पर 15 जुलाई तक के लिए रोक लगा दी है। सौमित्र खां ने पंचायत चुनाव के समय अपनी गिरफ्तारी की आशंका जताते हुए हाई कोर्ट में इससे सुरक्षा के लिए गुहार लगाई थी। उन्होंने कहा था कि सोनामुखी थाने के आइसी पर रंगदारी वसूलने का आरोप लगाने के बाद उनके विरुद्ध एकाधिक मामले दर्ज किए गए हैं। उन मामलों के आधार पर उन्हें किसी भी समय गिरफ्तार किया जा सकता है। भाजपा सांसद को मिली सुरक्षा मामले पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश राजशेखर मंथा की एकल पीठ ने भाजपा सांसद को सुरक्षा प्रदान की। साथ में यह भी कहा कि जरुरत पड़ने पर वे अपने खिलाफ दर्ज एफआइआर को खारिज करने के लिए आवेदन भी कर सकते हैं। कोर्ट ने सासंद की निंदा भी की न्यायाधीश मंथा ने हालांकि थाना प्रभारी के बारे में अशालीन भाषा के इस्तेमाल को लेकर सांसद की निंदा भी की। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से दर्ज किए गए एफआइआर में सांसद द्वारा कही गई जिन बातों का उल्लेख किया गया है, वे बेहद खराब हैं। एक सांसद के मुंह से इस तरह की भाषा की आशा नहीं की जा सकती।

