'या तो जनगणना में लगाएं, या फिर शिक्षकों को पढ़ाने दें', कलकत्ता हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना के काम में थोक रूप से नियुक्त करने पर एक बार फिर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।

बुधवार को इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायमूर्ति कृष्ण राव की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़े शब्दों में टिप्पणी करते हुए कहा कि शिक्षकों का मुख्य काम पढ़ाना है। या तो आप उन्हें जनगणना के काम में लगाएं, या फिर बच्चों को पढ़ाने दें।

दूसरी ओर, इसी दिन स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के गृह विभाग से अनुरोध किया कि यदि शिक्षकों को जनगणना के काम में लगाया भी जाता है, तो यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों की पढ़ाई का हित सुरक्षित रहे।