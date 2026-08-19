'या तो जनगणना में लगाएं, या फिर शिक्षकों को पढ़ाने दें', कलकत्ता हाई कोर्ट की सख्त टिप्पणी
कलकत्ता हाई कोर्ट ने सरकारी शिक्षकों को जनगणना कार्य में थोक रूप से लगाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है, कहा कि उनका मुख्य काम पढ़ाना है।
HighLights
हाई कोर्ट ने शिक्षकों को जनगणना में लगाने पर नाराजगी जताई।
अदालत ने कहा, शिक्षकों का मुख्य काम बच्चों को पढ़ाना है।
डी.एल.एड प्रशिक्षुओं को जनगणना कार्य से पूरी छूट मिलेगी।
राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को जनगणना के काम में थोक रूप से नियुक्त करने पर एक बार फिर कड़ी नाराजगी व्यक्त की है।
बुधवार को इस मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायमूर्ति कृष्ण राव की पीठ ने फैसला सुरक्षित रख लिया। सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़े शब्दों में टिप्पणी करते हुए कहा कि शिक्षकों का मुख्य काम पढ़ाना है। या तो आप उन्हें जनगणना के काम में लगाएं, या फिर बच्चों को पढ़ाने दें।
दूसरी ओर, इसी दिन स्कूल शिक्षा विभाग ने राज्य के गृह विभाग से अनुरोध किया कि यदि शिक्षकों को जनगणना के काम में लगाया भी जाता है, तो यह सुनिश्चित किया जाए कि छात्रों की पढ़ाई का हित सुरक्षित रहे।
हालांकि, इस नए निर्देश को लेकर शिक्षा जगत और राजनीतिक गलियारों में विवाद गहरा गया है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि स्कूलों में पर्याप्त शिक्षकों के अभाव में पठन-पाठन बुरी तरह प्रभावित होगा।
शिक्षक कैसे करें जनगणना का काम?
‘प्राइमरी टीचर्स वेलफेयर एसोसिएशन’ के राज्य सचिव भास्कर घोष ने सवाल उठाया कि सुबह साढ़े दस बजे से शाम चार बजे तक स्कूल चलाने के बाद शिक्षक जनगणना का काम कैसे संभालेंगे?
इसके अलावा, मानसून के इस मौसम में खराब मौसम के बीच शिक्षकों को स्कूल के बाद विभिन्न इलाकों में जाकर यह काम करना पड़ रहा है, जो व्यावहारिक रूप से बेहद कठिन है।
अदालत में राज्य सरकार की ओर से बताया गया कि तीन अगस्त का वह पिछला नोटिफिकेशन वापस ले लिया जा रहा है, जिसमें स्कूल के बाद शिक्षकों को जनगणना करने का निर्देश दिया गया था।
सरकार के नए आदेश के मुताबिक, अब शिक्षक ‘आन ड्यूटी’ रहकर ही यह काम करेंगे। साथ ही, अदालत ने स्पष्ट किया है कि डीएलएड का प्रशिक्षण ले रहे प्रशिक्षुओं को जनगणना के इस कार्य से पूरी तरह छूट दी जानी चाहिए। इस मामले की अगली कड़ी पर सभी की निगाहें टिकी हैं।