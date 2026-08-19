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बंगाल विधानसभा में फिलहाल ऋतब्रत बनर्जी ही बने रहेंगे नेता प्रतिपक्ष, डिवीजन बेंच का मामले में हस्तक्षेप से इनकार

By Jagran News Edited By: Deepak Gupta
Updated: Wed, 19 Aug 2026 04:00 AM (IST)

कलकत्ता हाई कोर्ट की डिवीजन बेंच ने बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के मामले में हस्तक्षेप से इनकार कर दिया है और इसे सिंगल बेंच को वापस भेज दिया है।

ऋतब्रत बनर्जी ही बने रहेंगे नेता प्रतिपक्ष। (एएनआई)

ऋतब्रत बनर्जी ही बने रहेंगे नेता प्रतिपक्ष। (एएनआई)

HighLights

  1. हाई कोर्ट ने नेता प्रतिपक्ष मामले में हस्तक्षेप से इनकार किया।

  2. ऋतब्रत बनर्जी फिलहाल बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष बने रहेंगे।

  3. सिंगल बेंच को दो महीने में मामले का निपटारा करना होगा।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट के दो जजों की डिवीजन बेंच ने बंगाल विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद को लेकर चल रहे मामले में हस्तक्षेप करने से साफ इनकार कर दिया है और इसे फिर से सिंगल बेंच के पास भेज दिया है। इसके साथ ही कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया है कि स्पीकर के फैसले के अनुसार फिलहाल ऋतब्रत बनर्जी ही विपक्ष के नेता बने रहेंगे।

अदालत ने निर्देश दिया है कि सिंगल बेंच को इस मामले का निपटारा अगले दो महीने के भीतर करना होगा। तब तक ऋतब्रत बनर्जी इस पद पर बने रहेंगे। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि स्पीकर का निर्णय अस्थायी है और अंतिम फैसला अभी बाकी है। यह विवाद राज्य में सरकार बनने के बाद से ही जारी है।

ममतापंथी तृणमूल और तथाकथित ‘असल तृणमूल’ के बीच विपक्ष के नेता के पद को लेकर खींचतान चल रही है। विधानसभा स्पीकर रथींद्रनाथ बोस ने संख्याबल के आधार पर ऋतब्रत बनर्जी को मान्यता दी थी, जिसके बाद मामला अदालत तक पहुंच गया।

ममतापंथी तृणमूल की ओर से शोभनदेव चट्टर्जी को विपक्ष का नेता मानने की मांग की गई थी। इसी के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्पीकर और ऋतब्रत गुट से कई सवाल भी किए, खासकर इस बात को लेकर कि तृणमूल से निष्कासित नेताओं को प्राथमिकता क्यों दी गई।