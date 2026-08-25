'हिरासत में लेकर पूछताछ जरूरी नहीं', TMC सांसद अभिषेक बनर्जी को कलकत्ता हाई कोर्ट से तीन FIR में राहत

डिजिटल डेस्क, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने मंगलवार को पुलिस को निर्देश दिया कि वे टीएमसी सांसद अभिषेक बनर्जी के खिलाफ दर्ज तीन आपराधिक मामलों में 30 नवंबर तक कोई सख्त कार्रवाई न करें, क्योंकि हिरासत में पूछताछ की जरूरत नहीं है।

कोर्ट ने डायमंड हार्बर के सांसद को निर्देश दिया कि वे हाई कोर्ट की अनुमति के बिना विदेश यात्रा न करें। जस्टिस सौगत भट्टाचार्य ने स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने बनर्जी को इलाज के लिए तीन हफ्ते विदेश जाने की जो अनुमति दी थी, उस पर इस आदेश का कोई असर नहीं पड़ेगा।

अदालत ने दिया पुलिस को निर्देश अदालत ने कहा कि तीन मामलों के सिलसिले में टीएमसी नेता से हिरासत में पूछताछ जरूरी नहीं है और पुलिस को निर्देश दिया कि 30 नवंबर तक उनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई न करे। जस्टिस भट्टाचार्य ने पुलिस को निर्देश दिया कि जब 23 नवंबर को इन तीन मामलों की सुनवाई दोबारा होगी तो वे जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट पेश करें।

बनर्जी को निर्देश दिया गया कि वे जांच में सहयोग करें और इन तीन मामलों से जुड़े नोटिस का पालन करें। जस्टिस भट्टाचार्य ने निर्देश दिया कि मामलों में जांच अधिकारियों के सामने पेश होने के लिए बनर्जी को कम से कम 48 घंटे पहले नोटिस दिया जाए। उन्होंने निर्देश दिया कि अगर बनर्जी जांच में सहयोग नहीं करते हैं तो संबंधित पुलिस अधिकारी इस आदेश में बदलाव या इसे रद करने के लिए अदालत का रुख कर सकते हैं।

अभिषेक के वकील ने क्या कहा? अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि बनर्जी अदालत की अनुमति के बिना विदेश नहीं जाएंगे। बनर्जी के वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें 10 अगस्त को मेडिकल कारणों से विदेश यात्रा करने की अनुमति दी थी। राज्य के वकील ने कहा कि बनर्जी को विदेश यात्रा की अनुमति देने वाला सुप्रीम कोर्ट का आदेश केवल उसी याचिका पर लागू होता है जो उसके सामने थी।

बनर्जी के वकील ने कोर्ट के सामने कहा कि टीएमसी सांसद अभी विदेश नहीं गए हैं क्योंकि उन्हें डॉक्टर से अपॉइंटमेंट की जरूरत है और उनके पर्सनल बैंक अकाउंट और डेबिट और क्रेडिट कार्ड एक प्राइवेट बैंक ने फ्रीज कर दिए हैं।

जस्टिस भट्टाचार्य ने साफ़ किया, "आज पास किया गया ऑर्डर किसी भी तरह से पिटीशनर के इलाज के लिए विदेश जाने के अधिकार को कम नहीं करेगा जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के 10 अगस्त, 2026 के ऑर्डर के हिसाब से है। बशर्ते उस ऑर्डर में बताई गई शर्तों का पालन किया जाए।"