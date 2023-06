कलकत्ता HC ने 'कालीघाट के काकू' की परोल की मियाद सशर्त बढ़ाई, ED के एक अधिकारी के साये में रहेंगे चौबीसों घंटे

शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार कालीघाट के काकू उर्फ सुजय कृष्ण भद्र की परोल की मियाद सशर्त बढ़ा दी है। अदालत ने कहा कि पत्नी के श्राद्ध से संबधित किसी कर्मकांड के लिए सुजय कृष्ण भद्र अपने घर से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली किसी जगह में ही जा सकेंगे। वहां जाने के लिए उन्हें ईडी को 48 घंटे पहले सूचित करना होगा।

हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार सुजय कृष्ण भद्र की परोल की मियाद सशर्त बढ़ा दी।(फोटो सोर्स: जागरण)

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कलकत्ता हाई कोर्ट ने शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तार 'कालीघाट के काकू' उर्फ सुजय कृष्ण भद्र की परोल की मियाद सशर्त बढ़ा दी है। सुजय 16 जुलाई तक परोल पर बाहर रह सकते हैं। 17 जुलाई को उन्हें प्रेसिडेंसी जेल प्रशासन के हवाले कर देना होगा। परोल पर सुजय कृष्ण भद्र के साथ चौबीसों घंटे सहायक निदेशक स्तर के ईडी के एक अधिकारी रहेंगे। पत्नी के निधन की वजह से मिला परोल इसके साथ ही केंद्रीय सुरक्षाकर्मी भी तैनात रहेंगे। मालूम हो कि पत्नी वाणी भद्र के गत मंगलवार को निधन के कारण सुजय कृष्ण भद्र को परोल पर रिहा किया गया है। अदालत ने जारी किए दिशा-निर्देश अदालत ने कहा कि पत्नी के श्राद्ध से संबधित किसी कर्मकांड के लिए सुजय कृष्ण भद्र अपने घर से 10 किलोमीटर के दायरे में आने वाली किसी जगह में ही जा सकेंगे। वहां जाने के लिए उन्हें ईडी को 48 घंटे पहले सूचित करना होगा। वे किस समय क्या काम कर रहे हैं, इसे रजिस्टर में लिखकर रखना होगा। उनके घर के आसपास किसी तरह का जमावड़ा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

Edited By: Piyush Kumar