कलकत्ता हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, तृणमूल सरकार के नए नियम से जारी सभी ओबीसी प्रमाणपत्र किए रद

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। तृणमूल सरकार के कार्यकाल में नए नियम के तहत जारी किए गए सभी अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) प्रमाणपत्रों को कलकत्ता हाई कोर्ट ने बुधवार को रद कर दिया।

न्यायमूर्ति राजशेखर मंथा और न्यायमूर्ति अनुज सिंह की खंडपीठ ने कहा कि अब ओबीसी-ए और ओबीसी-बी का विभाजन अस्तित्व में नहीं है। ऐसे में इन श्रेणियों के तहत जारी प्रमाणपत्रों की कोई वैधता नहीं रह गई है। जिन लोगों के पास ये प्रमाणपत्र हैं, उन्हें अब सामान्य श्रेणी का माना जाएगा।

142 समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल करने पर उठे थे सवाल 2010 के बाद बंगाल में ओबीसी समुदाय को ओबीसी-ए और ओबीसी-बी में बांटा गया था। प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को लेकर विवाद और भ्रष्टाचार के आरोप भी लगे। 2024 में इस मामले पर हाई कोर्ट ने 66 समुदायों को ओबीसी सूची से बाहर कर उनके प्रमाणपत्र रद कर दिए थे। साथ ही नए सिरे से सर्वेक्षण कर ओबीसी सूची तैयार करने का निर्देश दिया था।

तत्कालीन राज्य सरकार ने हाई कोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन शीर्ष अदालत ने हाई कोर्ट के आदेश को बरकरार रखा। इसके बाद अदालत के निर्देश पर नए सिरे से सर्वेक्षण कर ओबीसी-ए और ओबीसी-बी की सूचियों में बदलाव किया गया। इस प्रक्रिया पर भी हाई कोर्ट ने सवाल उठाए।

आरोप था कि केवल करीब 2,500 नमूने लेकर सर्वेक्षण किया गया और उसके आधार पर 142 समुदायों को ओबीसी सूची में शामिल कर दिया गया। नई सरकार ने ओबीसी-ए और ओबीसी-बी का विभाजन खत्म किया इस फैसले को लेकर राज्य सरकार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची थी, लेकिन इस बार शीर्ष अदालत ने मामले में स्थगनादेश नहीं दिया। इसके बाद नए नियम के तहत ओबीसी प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे थे। अब बदली हुई व्यवस्था में हाई कोर्ट ने इन नए प्रमाणपत्रों को ही रद कर दिया है।

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बंगाल में नई सरकार बनने के बाद भाजपा सरकार ने ओबीसी-ए और ओबीसी-बी का विभाजन समाप्त कर ओबीसी के लिए एक ही आरक्षण व्यवस्था रखने का फैसला किया। हाई कोर्ट के इस संबंधी आदेश को चुनौती देने वाली राज्य सरकार की सुप्रीम कोर्ट में लंबित याचिका भी शुभेंदु अधिकारी सरकार ने वापस ले ली।

इसके बाद तृणमूल सरकार के नए नियम के तहत जारी ओबीसी प्रमाणपत्रों का आधार ही समाप्त हो गया। फैसले से उन लोगों पर सीधा असर पड़ेगा, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद नए सिरे से ओबीसी प्रमाणपत्र के लिए आवेदन कर उन्हें हासिल किया था।