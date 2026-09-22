बंगाल के हावड़ा में पूर्व तृणमूल विधायक के कार्यालय पर चला बुलडोजर, गंगा किनारे निर्माण ध्वस्त

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। हावड़ा में मंगलवार को नगर निगम की टीम ने गंगा किनारे बने तृणमूल कांग्रेस के एक कार्यालय को बुलडोजर से ध्वस्त कर दिया। यह कार्यालय उत्तर हावड़ा के पूर्व तृणमूल विधायक और हावड़ा जिला सदर के पूर्व अध्यक्ष गौतम चौधरी का बताया गया है। प्रशासन की ओर से इसे अवैध निर्माण बताया गया है।

स्थानीय भाजपा नेता रवि साव ने आरोप लगाया कि गंगा किनारे मंदिर से सटे हिस्से में तृणमूल का कार्यालय बनाया गया था। उनके अनुसार, कार्यालय के कारण मंदिर आने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी होती थी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वहां रात में असामाजिक गतिविधियां और शराब का जमावड़ा होता था।

मंगलवार को नगर निगम के कर्मचारी बुलडोजर लेकर पहुंचे और कार्यालय को तोड़ दिया। गौतम चौधरी की ओर से कार्रवाई या निर्माण को अवैध बताए जाने पर फिलहाल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। अवैध निर्माण के खिलाफ अभियान जारी राज्य में सत्ता परिवर्तन के बाद विभिन्न इलाकों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। हावड़ा के अलावा रेलवे स्टेशनों के आसपास भी अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई हुई है। हावड़ा स्टेशन के बाहर करीब डेढ़ सौ दुकानों, ट्रालियों और डालों को हटाया गया था।