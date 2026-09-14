गंगा में नाव पलटने से डूब रहे 10 बांग्लादेशियों को BSF ने बचाया, प्राथमिक उपचार के बाद BGB को सौंपा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता । बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में भारत-बांग्लादेश अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास गंगा में नाव पलटने से डूब रहे 10 बांग्लादेशी नागरिकों को सीमा सुरक्षा बल (बीएसएफ) के जवानों ने शनिवार शाम सुरक्षित बचा लिया। इनमें 30 दिन का एक शिशु भी शामिल था।

71वीं बटालियन के जवानों ने खंडुआ सीमा चौकी के पास नदी में लोगों को संकट में देखा। इसके बाद स्पीडबोट से तत्काल बचाव अभियान चलाया गया और सभी 10 लोगों को नदी से बाहर निकाला गया। बचाए गए लोगों ने बीएसएफ को बताया कि वे बांग्लादेश के जोरारपुर गांव के निवासी हैं और चपाई नवाबगंज से जोरारपुर जा रहे थे। इसी दौरान उनकी नाव अचानक पलट गई और सभी लोग नदी में गिरकर बहते हुए भारतीय सीमा की ओर आ गए।