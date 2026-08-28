बंगाल: नेपाल में बाढ़ के बाद भारतीय मूल के ब्रिटिश दंपती लापता, चार दिन से परिजन बेहाल

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। कैलाश मानसरोवर की तीर्थयात्रा पर गए कोलकाता मूल के ब्रिटिश नागरिक दंपती नेपाल में आई भीषण बाढ़ के बाद पिछले चार दिनों से लापता हैं।

56 वर्षीय अनल कर और उनकी 50 वर्षीय पत्नी संजुक्ता कर 18 अगस्त को नई दिल्ली से काठमांडू पहुंचे थे। उन्हें आखिरी बार नेपाल-तिब्बत सीमा के पास तिमुरे में देखा गया था। परिजन लगातार उनके बारे में जानकारी मिलने की उम्मीद लगाए बैठे हैं।

दंपती के बच्चे अरात्रिका कर और उनके भाई शंखदीप अब कोलकाता पहुंच गए हैं। वे कोलकाता के गड़िया इलाके में अपने नाना के साथ रहकर आगे की रणनीति तय करेंगे। जरूरत पड़ने पर नेपाल जाकर माता-पिता की तलाश करने की भी उनकी योजना है।

वेल्स के एक अस्पताल में चिकित्सक के तौर पर काम करने वाली 24 वर्षीय अरात्रिका ने बताया कि उसने मंगलवार को अपनी मां से फोन पर बात की थी। इसके अगले दिन हिमालयी क्षेत्र में बर्फ और चट्टानों के खिसकने से नदी का रास्ता बाधित हुआ और अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी।

अरात्रिका के अनुसार, मंगलवार को मां से फोन पर बात अचानक कट गई थी। इसके बाद मां ने उसे संदेश भेजा था। दंपती 31 सदस्यीय एक आठ दिवसीय कैलाश मानसरोवर यात्रा दल का हिस्सा थे। दल में टूर एजेंसी के पांच कर्मचारी और ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका तथा मलेशिया के पर्यटक शामिल थे। अरात्रिका ने बताया कि यात्रा के दौरान माता-पिता वीडियो काल और मैसेंजर के जरिये परिवार से संपर्क में थे, लेकिन खराब कनेक्टिविटी के कारण बार-बार काल कट रही थी।

मंगलवार को उनकी मां ने नाना को संदेश भेजकर बताया था कि वे नेपाल-तिब्बत सीमा पर स्थित चेकप्वाइंट से करीब 15 किलोमीटर दूर हैं। बाद में टूर एजेंसी ने परिवार को बताया कि दंपती चेकप्वाइंट पर इंतजार कर रहे थे।

चार दिन से कोई खबर नहीं परिवार ने ब्रिटिश अधिकारियों से संपर्क कर दंपती का पता लगाने की कोशिश की। उन्हें काठमांडू स्थित ब्रिटिश दूतावास से संपर्क करने को कहा गया। हालांकि, दूतावास की ओर से भी कोई ठोस जानकारी नहीं मिल सकी। परिवार ने ब्रिटेन के विदेश, राष्ट्रमंडल एवं विकास कार्यालय से भी संपर्क किया, लेकिन वहां से भी कोई सूचना नहीं मिली।

अनल कर की बहन झुमा मजूमदार ने बताया कि चार दिन बीत चुके हैं, लेकिन दंपती के बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि परिवार इस अनिश्चितता से बेहद परेशान है। वहीं, दंपती के बहनोई सैकत सेन ने बताया कि दोनों की आखिरी लोकेशन इंटरनेट मीडिया पर अपलोड की गई तस्वीरों से मिली थी। 26 अगस्त सुबह करीब 8:10 बजे दोनों ने तिमुरे से तस्वीरें अपलोड की थीं। इसके बाद से दोनों के मोबाइल पर लगातार संपर्क करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला।

यात्रा आयोजित करने वाली काठमांडू स्थित एजेंसी के प्रबंधक सुजय वास्ती ने कहा कि प्रभावित इलाके तक पहुंचना संभव नहीं हो पा रहा है। वहां राहत और बचाव अभियान रक्षा बलों की निगरानी में चल रहा है। काठमांडू जिला प्रशासन के संयुक्त सचिव एवं मुख्य जिला अधिकारी ईश्वर राज पौडेल ने स्थिति को बेहद गंभीर बताया। उन्होंने कहा कि बाढ़ के साथ भारी मात्रा में मलबा आया है और अब तक 450 से अधिक शव बरामद किए जा चुके हैं।