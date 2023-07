कोलकाता में कारोबार के अवसर तलाशेंगे ब्रिटिश कारोबार मंत्री निजेल हडेलस्टान, कई पैकेज की कर सकते हैं घोषणा

ब्रिटेन के कारोबार मंत्री निजेल हडेलस्टान सोमवार से कोलकाता और ढाका की यात्रा शुरू कर रहे हैं जहां वे ब्रिटिश कंपनियों का कारोबार बढ़ाने के नये अवसर तलाश करने पर चर्चा करेंगे। कोलकाता स्थित ब्रिटिश उप उच्चायुक्त कार्यालय की ओर से जारी बयान में इस बात की जानकारी दी गई है। बयान के अनुसार हडेलस्टान ने कहा कि ब्रिटेन के भारत और बांग्लादेश के साथ मजबूत एवं टिकाऊ संबंध हैं।

कोलकाता में कारोबार के अवसर तलाशेंगे ब्रिटिश कारोबार मंत्री निजेल हडेलस्टान (फोटो ट्विटर)

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। ब्रिटेन के अंतरराष्ट्रीय कारोबार मंत्री निजेल हडेलस्टान सोमवार से कोलकाता और ढाका की यात्रा शुरू कर रहे हैं, जहां वे ब्रिटिश कंपनियों का कारोबार बढ़ाने के नये अवसर तलाश करने पर चर्चा करेंगे। ब्रिटिश उप उच्चायुक्त कार्यालय ने जारी किया बयान कोलकाता स्थित ब्रिटिश उप उच्चायुक्त कार्यालय की ओर से जारी एक बयान में कहा गया है कि वह (हडेलस्टान) अपने दौरे में बंगाल सरकार के साथ एक संयुक्त सत्र में इलेक्ट्रिक आवाजाही और हरित निर्माण पर गठजोड़ से संबंधित पैकेज की घोषणा करेंगे। इसमें कहा गया है कि पिछले वर्ष इन दोनों देशों के कारोबार में वृद्धि दर्ज की गई थी। इसमें बांग्लादेश के साथ कारोबार में 50 प्रतिशत और भारत के साथ कारोबार में 45 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। नई ऊंचाइयों को छू रहा हमारा गठजोड़- हडेलस्टान बयान के अनुसार, हडेलस्टान ने कहा कि ब्रिटेन के भारत और बांग्लादेश के साथ मजबूत एवं टिकाऊ संबंध हैं। पिछले वर्ष में हमारे कारोबार में काफी वृद्धि दर्ज की गई है। इससे स्पष्ट होता है कि हमारा गठजोड़ नई ऊंचाइयों को छू रहा है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी पहली आधिकारिक यात्रा का उपयोग इन दोनों देशों के साथ अपनी साझी चुनौतियों को लेकर काम करने की तत्परता प्रदर्शित करने में करना चाहता हूं, जिसमें जलवायु परिवर्तन, कारोबारी संबंधों को गहरा बनाने, आर्थिक वृद्धि और रोजगार सृजन जैसे विषय शामिल हैं। कारोबार समझौते को लेकर वार्ता कर रहे हैं भारत और ब्रिटेन भारत और ब्रिटेन अभी महत्वाकांक्षी कारोबार समझौते को लेकर वार्ता कर रहे हैं, जिसका मकसद द्विपक्षीय कारोबार को बढ़ाना है। वहीं, कोलकाता में ब्रिटिश उप उच्चायुक्त निक लो ने कहा, हमारे प्रधानमंत्री कारोबार एवं निवेश को दोगुना करने और हमारी पृथ्वी के टिकाऊ भविष्य एवं सुरक्षा संबंधी 2030 रोडमैप पर प्रतिबद्ध हैं।

Edited By: Mohd Faisal