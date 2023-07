Panchayat Elections: बंगाल में सस्ता मिलता है बम, इसलिए ज्यादा होता है इस्तेमाल; TMC नेता अर्जुन सिंह का बयान

पंचायत चुनाव में हिंसा के बीच टीएमसी नेता अर्जुन सिंह ने कहा कि बंगाल में बम सस्ता मिलता है। अर्जुन सिंह ने कहा कि पूरे देश की तुलना में बंगाल में कम कीमत पर बम मिलते हैं। अन्य हथियार भी बंगाल में सहज ही मिल जाते हैं। इसलिए इनका यहां ज्यादा इस्तेमाल होता है। बता दें बंगाल में चुनावी हिंसा में 50 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है।

अर्जुन सिंह ने राजनीतिक हिंसा रोकने के लिए सभी पार्टियों को आगे आने को कहा।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल पंचायत चुनाव में हिंसा के बीच टीएमसी नेता अर्जुन सिंह ने कहा कि चूंकि बंगाल में बम सस्ता मिलता है। इसलिए इसका यहां ज्यादा इस्तेमाल होता है। बता दें कि बंगाल में पंचायत चुनाव और उसके बाद हिंसा में 50 से अधिक लोगों की जान जा चुकी है और अभी भी जगह-जगह बम बरामद हो रहे हैं। बम विस्फोट में भी कई लोगों की मौत हुई है। बंगाल में कम कीमत पर मिलते है बम अर्जुन सिंह का कहना है कि पूरे देश की तुलना में बंगाल में कम कीमत पर बम मिलते हैं। अन्य हथियार भी बंगाल में सहज ही मिल जाते हैं। इसलिए इनका यहां ज्यादा इस्तेमाल होता है। राजनीतिक हिंसा को इस तरह दबा पाना अकेले पुलिस-प्रशासन के लिए संभव नहीं है। इसके लिए सभी राजनीतिक पार्टियों को आगे आना चाहिए। अर्जुन सिंह के बयान के संबंध में भाजपा के राज्य प्रवक्ता शमिक भट्टाचार्य ने कहा कि अगर वह इन चीजों के खिलाफ हैं तो कहें कि सरकार को क्या करना चाहिए। वह हिंसा के कारण भाजपा में आ गए। फिर से तृणमूल कांग्रेस में लौट गए। ऐसे में उनके बयान की स्वीकार्यता पर सवाल खड़ा हो गया है।

