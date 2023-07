West Bengal: दक्षिण 24 परगना के भागड़ में बम विस्फोट, एक ही परिवार के 4 ISF कार्यकर्ता जख्मी

दक्षिण 24 परगना के भागड़ के चलताबेरिया में गुरुवार को हुए बम विस्फोट में चार लोग घायल हो गए। सभी आइएसएफ कार्यकर्ता हैं। उन्हें गंभीर हालत में चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कालेज और अस्पताल में भर्ती कराया है। प्रतीकात्मक फोटो।

दक्षिण 24 परगना के भागड़ में बम विस्फोट। प्रतीकात्मक फोटो।

Your browser does not support the audio element.

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। दक्षिण 24 परगना के भागड़ के चलताबेरिया में गुरुवार को हुए बम विस्फोट में चार लोग घायल हो गए। सभी आइएसएफ कार्यकर्ता हैं। उन्हें गंभीर हालत में चित्तरंजन नेशनल मेडिकल कालेज और अस्पताल में भर्ती कराया है। घायलों की पहचान इमरान मोल्ला (16), इंजामुल मोल्ला (17), साकिर हुसैन मोल्ला (19) और रफीक मोल्ला (33) के रूप में हुई है। एक ही परिवार के सदस्य हैं सभी सूत्रों के मुताबिक, ये सभी एक ही परिवार के सदस्य हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार, घटना के बाद घायल बसंती हाइवे के रास्ते भागने की कोशिश कर रहे थे। ठीक उसी वक्त कोलकाता लेदर काम्प्लेक्स थाने की पुलिस ने उन्हें कांटातला इलाके से पकड़ लिया। इससे पहले मंगलवार को चलताबेरिया के कंथालिया में गोलीबारी में तीन लोगों की मौत हो गई थी। उनमें से दो आइएसएफ कार्यकर्ता थे। मुर्शिदाबाद के पश्चिमपाड़ा इलाके में बम विस्फोट वहीं, दूसरी ओर गुरुवार मुर्शिदाबाद के कांदी थाना अंतर्गत मुनिग्राम के पश्चिमपाड़ा इलाके में हुए बम विस्फोट की घटना घटी है। इस घटना में अभी तक किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। क्षेत्र में तृणमूल के विजयी उम्मीदवार ने दावा किया कि विपक्ष ने उन्हें मारने की साजिश रची थी। इसी उद्देश्य से गांव में बम रखे गये थे।

Edited By: Sonu Gupta