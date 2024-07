भाजपा के सुवेंदु अधिकारी ने बंगाल में फलस्तीनी झंडा लहराए जाने का वीडियो किया शेयर, पुलिस ने कहा नहीं है कोई जानकारी

पश्चिम बंगाल में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने X पर कहा, किसी ने मुझे यह वीडियो भेजा है, जिसमें उम्मीद है कि विपक्ष के नेता इस बारे में कुछ करेंगे। आज रात मुर्शिदाबाद जिले के बरहामपुर में एक धार्मिक जुलूस में फलस्तीनी झंडा लहराया जा रहा है। ऐसा लगता है कि अपराधियों को एआईएमआईएम सांसद असदुद्दीन ओवैसी द्वारा लोकसभा में शपथ के दौरान 'जय फलस्तीन' के नारे से बढ़ावा मिला है।

Someone has send me this video expecting the LOP to do something about it.

Tonight, the Palestinian flag is being waved in a religious procession in Berhampore; Murshidabad District. The perpetrators seem to be emboldened by AIMIM MP Asaduddin Owaisi's ‘Jai Palestine’ slogan… pic.twitter.com/RvLDr0pE9R— Suvendu Adhikari (@SuvenduWB) July 17, 2024