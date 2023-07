बंगाल से भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार अनंत महाराज ने दाखिल किया नामांकन, 24 जुलाई को है चुनाव

बंगाल से भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए राजबंशी समुदाय के नेता अनंत महाराज ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इससे पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के छह उम्मीदवारों ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया था।

बंगाल से भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार अनंत महाराज ने दाखिल किया नामांकन।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल से भाजपा के राज्यसभा उम्मीदवार बनाए गए राजबंशी समुदाय के नेता अनंत महाराज ने गुरुवार को राज्य विधानसभा में अपना नामांकन पत्र दाखिल किया। इस दौरान प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुकांत मजूमदार, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष सुवेंदु अधिकारी, केंद्रीय गृह राज्यमंत्री एवं कूचबिहार से सांसद निशिथ प्रमाणिक समेत प्रदेश इकाई के तमाम प्रमुख नेता व विधायक मौजूद थे। आज नामांकन का अंतिम दिन भी था। भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने घोषित किया था उम्मीदवार मालूम हो कि एक दिन पहले ही बुधवार को भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व ने उन्हें बंगाल से अपना उम्मीदवार घोषित किया था। इससे पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के छह उम्मीदवारों ने बुधवार को अपना नामांकन दाखिल किया था। आगामी माह बंगाल में खाली हो रही राज्यसभा की छह सीटों के लिए 24 जुलाई को चुनाव और एक सीट के लिए उपचुनाव होना हैं। इनमें छह सीटों पर तृणमूल उम्मीदवारों व एक सीट पर भाजपा की जीत पक्की है। भाजपा के इतिहास में यह पहला मौका है जब राज्यसभा के लिए कोई सदस्य बंगाल विधानसभा से निर्वाचित होगा। अनंत महाराज की बात करें तो वे ग्रेटर कूचबिहार आंदोलन के प्रमुख नेता हैं। ग्रेटर कूचबिहार पीपुल्स एसोसिएशन के प्रमुख महाराज उत्तर बंगाल के जिलों को लेकर एक अलग ग्रेटर कूचबिहार राज्य की वकालत करते रहे हैं। उनका आरोप है कि आजादी के बाद उत्तर बंगाल की उपेक्षा की जा रही है। नामांकन के मौके पर सुकांत मजूमदार क्या बोले? इधर, नामांकन के मौके पर प्रदेश अध्यक्ष सुकांत मजूमदार ने पत्रकारों से बातचीत में महाराज को उम्मीदवार बनाए जाने के भाजपा नेतृत्व के फैसले का बचाव करते हुए कहा कि उत्तर बंगाल की हमेशा उपेक्षा की गई है और राज्य में विकास कोलकाता केंद्रित रहा है। इसीलिए उत्तर बंगाल में ऐसी मांग उठ रही है।

