पंचायत चुनाव में धांधली के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प, पुलिसकर्मी सहित कई घायल

बंगाल में हाल में संपन्न पंचायत चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ उत्तर 24 परगना जिले में शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जमकर झड़प हो गई। पुलिस के अनुसार यह झड़प उस वक्त हुई जब अकाईपुर रेलवे स्टेशन के समीप भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अवरुद्ध सड़क को खुलवाने का पुलिसकर्मी प्रयास कर रहे थे। फाइल फोटो।

पंचायत चुनाव में धांधली के खिलाफ भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ झड़प। फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में हाल में संपन्न पंचायत चुनाव में कथित धांधली के खिलाफ उत्तर 24 परगना जिले में शुक्रवार को प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं की पुलिस के साथ जमकर झड़प हो गई। पुलिस ने दावा किया कि इस झड़प में कुछ पुलिसकर्मी भी घायल हुए हैं। झड़प में पुलिस का एक वाहन क्षतिग्रस्त पुलिस के अनुसार, यह झड़प उस वक्त हुई जब अकाईपुर रेलवे स्टेशन के समीप भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा अवरुद्ध सड़क को खुलवाने का पुलिसकर्मी प्रयास कर रहे थे। अधिकारी ने बताया कि इस झड़प में पुलिस का एक वाहन भी क्षतिग्रस्त हुआ है। प्रदर्शनकारियों ने किया अकाईपुर रेलवे स्टेशन के समीप सड़क को बंद केंद्रीय राज्यमंत्री व स्थानीय सांसद शांतनु ठाकुर ने पंचायत चुनाव के दौरान तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए अकाईपुर में हुए विरोध मार्च में हिस्सा लिया था। जैसे ही मंत्री इलाके से निकले कुछ प्रदर्शनकारियों ने अकाईपुर रेलवे स्टेशन के समीप सड़क को बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने की पुलिस के साथ मारपीट पुलिस अधिकारी ने बताया कि जब पुलिस ने बंद रास्ते को खुलवाने का प्रयास किया तो प्रदर्शनकारियों ने पुलिस के साथ मारपीट की, जिसमें कई जवानों को चोटें आई हैं। घटना के संबंध में तीन लोगों को हिरासत में लिया गया है। मौके पर पुलिस बल को किया गया तैनात उन्होंने कहा कि घटना के बाद मौके पर शांति बनाए रखने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। भाजपा के स्थानीय नेता प्रदीप बनर्जी ने दावा किया कि इस घटना के वक्त वहां पार्टी का कोई नेता मौजूद नहीं था। बनर्जी ने कहा, पंचायत चुनाव के दौरान पुलिस के गायब रहने से नाराज कुछ स्थानीय लोगों ने कानून प्रवर्तकों पर हमला किया और पुलिस वाहनों के शीशे तोड़ दिए।

Edited By: Sonu Gupta