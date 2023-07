Bengal Panchayat Elections: पंचायत चुनाव में हिंसा व धांधली को लेकर आज हाई कोर्ट जाएगी भाजपा

सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि करीब 18 हजार बूथों पर गलत तरीके से वोट डाले गए हैं। उन्होंने यह भी शिकायत की कि चुनाव आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि सभी विपक्षी दल एकजुट होकर टीएमसी का प्रतिरोध कर रहे हैं। लिहाजा बुआ-भतीजे को श्रीलंका के राष्ट्रपति की तरह भागना होगा।

हिंसा और नियमों के उल्लंघन के सबूत के रूप में 1,000 से अधिक वीडियो फुटेज अदालत में जमा करेगी भाजपा।

कोलकाता, राज्य ब्यूरो। बंगाल पंचायत चुनाव में हुई व्यापक हिंसा व धांधली को लेकर भाजपा कलकत्ता हाई कोर्ट जाएगी। विधानसभा में विपक्ष के नेता सुवेंदु अधिकारी ने सोमवार को नंदीग्राम में एक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि वह मंगलवार को उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाएंगे। उन्होंने कहा कि वह चुनाव में हिंसा और नियमों के उल्लंघन के सबूत के रूप में 1,000 से अधिक वीडियो फुटेज अदालत में जमा करेंगे। चुनाव आयोग ने नहीं की कोई कार्रवाई सुवेंदु अधिकारी ने आरोप लगाया कि करीब 18 हजार बूथों पर गलत तरीके से वोट डाले गए हैं। उन्होंने यह भी शिकायत की कि चुनाव आयोग को दोबारा चुनाव के लिए 6,000 बूथों की सूची सौंपने के बावजूद आयोग ने कोई कार्रवाई नहीं की। पुलिस ने कई स्थानों पर उम्मीदवारों और एजेंटों को मार डाला। बीडीओ ने एजेंट की पिटाई कर दी। सब बुआ और भतीजे (मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी) की देखरेख में किया गया है। 200 से 250 बूथों पर तृणमूल के गुंडे वोट लूटने गए थे। मतपेटी को तालाब में फेंक दिया गया। और जहां तालाब नहीं है वहां पानी डाला गया है। इसके साथ ही उन्होंने नाम नहीं लिए बगैर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी व उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी पर हमला बोलते हुए कहा कि सभी विपक्षी दल एकजुट होकर टीएमसी का प्रतिरोध कर रहे हैं। लिहाजा बुआ-भतीजे को श्रीलंका के राष्ट्रपति की तरह भागना होगा। एक सवाल के जवाब में अधिकारी ने कहा कि राज्यपाल ने राजभवन में एक शांति कक्ष खोला, लेकिन वांछित परिणाम नहीं मिला। लोग इस तरह के कदमों से परिणाम चाहते हैं। राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने बंगाल में चुनाव पूर्व आपराधिक धमकी पर नागरिकों से प्राप्त कई अभ्यावेदनों को ध्यान में रखते हुए 18 जून को राजभवन में ‘शांति कक्ष’ खोला था।

