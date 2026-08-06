पश्चिम बंगाल: रंगदारी मांगने के आरोपों पर शुभेंदु सरकार की सख्ती, अब तक 30 से ज्यादा भाजपा नेता निलंबित

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में रंगदारी मांगने के आरोपों पर भाजपा ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में अब लगातार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार, रंगदारी मांगने से जुड़े आरोपों में अब तक 30 से अधिक नेता-कार्यकर्ता निलंबित किए जा चुके हैं।

वहीं, अनुशासनहीनता और अन्य मामलों में करीब 250 लोगों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। भाजपा सूत्रों के अनुसार, कारण बताओ नोटिसों में से 100 से ज्यादा मामलों का निपटारा हो चुका है। कई लोगों ने स्पष्टीकरण और साक्ष्य देने के बाद राहत पाई, जबकि करीब 150 लोग अब भी निलंबित हैं।

चार मई को विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा की अनुशासन समिति ने कार्रवाई तेज कर दी। शुरुआती तीन सप्ताह में ही 50 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इनमें कई को अगले आदेश तक सभी संगठनात्मक गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश दिया गया था।