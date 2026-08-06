Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    विज्ञापन हटाएंसिर्फ खबर पढ़ें

    पश्चिम बंगाल: रंगदारी मांगने के आरोपों पर शुभेंदु सरकार की सख्ती, अब तक 30 से ज्यादा भाजपा नेता निलंबित

    By Digital Desk Edited By: Shubham Kumar
    Updated: Thu, 06 Aug 2026 10:37 PM (IST)

    पश्चिम बंगाल भाजपा ने रंगदारी मांगने के आरोपों पर कड़ा रुख अपनाते हुए 30 से अधिक नेताओं-कार्यकर्ताओं को निलंबित किया है। ...और पढ़ें

    बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी।

    बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी।

    HighLights

    1. रंगदारी मांगने के आरोपों पर भाजपा का सख्त अनुशासनात्मक रुख।

    2. बंगाल में 30 से अधिक भाजपा नेता-कार्यकर्ता निलंबित।

    3. अनुशासनहीनता के लिए 250 लोगों को कारण बताओ नोटिस।

    राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल में रंगदारी मांगने के आरोपों पर भाजपा ने सख्त रुख अपनाते हुए स्पष्ट किया है कि ऐसे मामलों में अब लगातार अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। पार्टी सूत्रों के अनुसार, रंगदारी मांगने से जुड़े आरोपों में अब तक 30 से अधिक नेता-कार्यकर्ता निलंबित किए जा चुके हैं।

    वहीं, अनुशासनहीनता और अन्य मामलों में करीब 250 लोगों को कारण बताओ नोटिस भेजा गया है। भाजपा सूत्रों के अनुसार, कारण बताओ नोटिसों में से 100 से ज्यादा मामलों का निपटारा हो चुका है। कई लोगों ने स्पष्टीकरण और साक्ष्य देने के बाद राहत पाई, जबकि करीब 150 लोग अब भी निलंबित हैं।

    चार मई को विधानसभा चुनाव परिणाम घोषित होने के बाद भाजपा की अनुशासन समिति ने कार्रवाई तेज कर दी। शुरुआती तीन सप्ताह में ही 50 लोगों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए थे। इनमें कई को अगले आदेश तक सभी संगठनात्मक गतिविधियों से दूर रहने का निर्देश दिया गया था।

    तीन महीने बाद भी कार्रवाई का सिलसिला जारी है। पार्टी का कहना है कि पहली बार बंगाल में सरकार बनने के बाद संगठन की जिम्मेदारी बढ़ी है, इसलिए अनुशासन पर विशेष जोर दिया जा रहा है।

    रंगदारी पर 'जीरो टालरेंस

    प्रदेश भाजपा अध्यक्ष शमिक भट्टाचार्य ने पहले ही रंगदारी के खिलाफ 'जीरो टालरेंस' नीति की घोषणा की थी। पंचायत एवं ग्रामीण विकास मंत्री दिलीप घोष और नगर विकास मंत्री अग्निमित्रा पाल ने भी स्पष्ट कहा है कि रंगदारी, कटमनी या सिंडिकेट गतिविधियों में शामिल लोगों के खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी। आवश्यकता पड़ने पर संबंधित लोगों को निष्कासित भी किया जाएगा।

    खबरें और भी