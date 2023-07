भाजपा ने की पंचायत चुनाव नतीजे की समीक्षा, बैठक में Lok Sabha Election की तैयारियों पर भी हुई चर्चा

बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में पार्टी नेताओं ने रविवार को पंचायत चुनाव नतीजे की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी और आगे आने वाले दिनों की योजना बनाई गई है। बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा के बावजूद भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा है। भाजपा ने न केवल 10 हजार ग्राम पंचायत की सीटों पर जीत हासिल की है।

भाजपा ने की पंचायत चुनाव नतीजे की समीक्षा। फाइल फोटो।

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। बंगाल भाजपा के अध्यक्ष सुकांत मजूमदार और केंद्रीय नेतृत्व की मौजूदगी में पार्टी नेताओं ने रविवार को पंचायत चुनाव नतीजे की समीक्षा की। इस समीक्षा बैठक में लोकसभा चुनाव की तैयारी और आगे आने वाले दिनों की योजना बनाई गई है। वोट प्रतिशत में भाजपा को हुआ इजाफा बंगाल के पंचायत चुनाव में हिंसा के बावजूद भाजपा का प्रदर्शन शानदार रहा है। भाजपा ने न केवल 10 हजार ग्राम पंचायत की सीटों पर जीत हासिल की है, बल्कि वोट प्रतिशत में 76 प्रतिशत का इजाफा हुआ है। पंचायत चुनाव के आंकड़े के अनुसार बंगाल भाजपा ने 2018 की तुलना में तीनों पंचायत स्तरों पर लगभग दोगुनी सीटें जीती है। पांचायत चुनाव में भाजपा ने जीते 10,004 सीट साल 2018 में भाजपा ने ग्राम पंचायत स्तर पर 5,779 सीटें जीती थी, जो इस साल बढ़कर 10,004 हो गई है। पार्टी नेताओं का कहना है कि यदि कुल मतदान में 10 से 15 प्रतिशत तक इजाफा होता तो भाजपा को और अधिक सीटें मिलती, क्योंकि कई सीटों पर भाजपा उम्मीदवार को 300 से कम वोटों से हार मिली है। पंचायत चुनाव के बाद प्रदेश भाजपा ने 19 जुलाई को कोलकाता में एक भव्य मार्च का आह्वान किया है।

