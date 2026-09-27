आज से दो दिवसीय बंगाल दौरे पर भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन, संगठन की करेंगे समीक्षा

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन आज दो दिवसीय दौरे पर बंगाल आ रहे हैं। 27 और 28 सितंबर के अपने दौरे में वह प्रदेश भाजपा के पदाधिकारियों, सांसदों- विधायकों, जिला अध्यक्षों और विभिन्न मोर्चों के नेताओं के साथ कई संगठनात्मक बैठकें करेंगे।

हाल में केंद्रीय स्तर पर और प्रदेश भाजपा के विभिन्न संगठनात्मक पदों पर हुए फेरबदल के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष का यह दौरा हो रहा है। इस दौरान पार्टी संगठन के कामकाज और विभिन्न स्तरों पर समन्वय की समीक्षा होगी। ‘मन की बात’ में होंगे शामिल प्रदेश भाजपा की ओर से शनिवार को साझा कार्यक्रम के अनुसार नवीन रविवार सुबह 11 बजे न्यूटाउन स्थित विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मासिक रेडियो कार्यक्रम ‘मन की बात’ में शामिल होंगे।

इसके बाद वह प्रदेश पदाधिकारियों, विभाग संयोजकों, विभिन्न मोर्चों के प्रदेश अध्यक्षों, जिला प्रभारियों और जिला अध्यक्षों के साथ संगठनात्मक समीक्षा बैठक करेंगे। इसमें आइटी, मीडिया और इंटरनेट मीडिया से जुड़े पदाधिकारी भी शामिल होंगे। सांसदों और विधायकों के साथ करेंगे बैठक राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदेश के भाजपा सांसदों और विधायकों के साथ भी अलग से बैठक करेंगे। इसमें निर्वाचित जनप्रतिनिधियों और पार्टी संगठन के बीच समन्वय सहित संगठनात्मक विषयों पर चर्चा होगी। इसके बाद वह प्रदेश कोर ग्रुप के सदस्यों और वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक करेंगे। शाम को कोलकाता में प्रमुख हस्तियों, नागरिक समाज के प्रतिनिधियों और सांस्कृतिक जगत से जुड़े लोगों के साथ भी उनका संवाद प्रस्तावित है। दूसरे दिन पानीहाटी में सेवा कार्यक्रम, फिर युवा संवाद सोमवार को नवीन कोलकाता से सटे उत्तर 24 परगना जिले के पानीहाटी जाएंगे। वहां सुबह 10:30 बजे लोक संस्कृति भवन में आयोजित ‘आंगन का मिलन’ सेवा कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके बाद दोपहर 12:30 बजे स्पेस सर्किल क्लब में आयोजित ‘युवा संवाद कान्क्लेव’ को संबोधित करेंगे।