बंगाल:तृणमूल का नाम-चिन्ह फ्रीज होने पर बीजेपी का कार्यक्रम, पुरोहित बुलाकर कराया 'जोड़ा फूल' का श्राद्ध

राज्य ब्यूरो, कोलकाता। चुनाव आयोग द्वारा तृणमूल कांग्रेस का नाम और चुनाव चुनाव जोड़ा फूल फ्रीज किए जाने के बाद बंगाल में भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुक्रवार शाम अनोखा राजनीतिक कार्यक्रम किया।

बांग्लादेशी की सीमा से सटे उत्तर 24 परगना जिले के बशीरहाट के हिंगलगंज ब्लाक के सांडेलरबिल ग्राम पंचायत के आमबेड़िया इलाके में भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुरोहित बुलाकर जोड़ा फूल प्रतीक का बाकायदा श्राद्ध कराया। कार्यक्रम को लेकर इलाके में कौतूहल के साथ राजनीतिक चर्चा भी शुरू हो गई है।